(VTC News) -

Khu vực bậc thềm trước nhà hay cầu thang ngoài trời thường được ốp lát bằng các loại vật liệu có tính thẩm mỹ cao như đá granite, đá hoa cương hay gạch men bóng.

Bề mặt của các vật liệu này vốn dĩ đã có hệ số ma sát tĩnh rất thấp. Khi chịu tác động từ môi trường ngoại cảnh như trời mưa, sương mù hoặc độ ẩm không khí tăng cao (trời nồm), lớp màng nước siêu mỏng sẽ hình thành trên bề mặt gạch, hoạt động như một chất bôi trơn hoàn hảo, ngăn cách sự tiếp xúc trực tiếp giữa đế giày hoặc lòng bàn chân và mặt bậc thềm, làm triệt tiêu gần như hoàn toàn lực ma sát.

Hậu quả là, sự cố trượt ngã tại khu vực này xảy ra với gia tốc nhanh và lực va đập mạnh, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến cấu trúc xương khớp, đặc biệt là đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Một số mẹo chống trơn trượt cho bậc thềm nhà

Để giải quyết bài toán này, nguyên lý cốt lõi là phải gia tăng hệ số ma sát trên bề mặt di chuyển. Thay vì phải đập bỏ để ốp lại toàn bộ bằng gạch nhám vô cùng tốn kém, dưới đây là những mẹo chống trơn trượt bằng phương pháp kỹ thuật hiệu quả, dễ thi công tại nhà.

Dùng băng dán chống trơn trượt

Đây là phương pháp phổ biến, tiết kiệm và dễ tiếp cận nhất hiện nay, hoạt động dựa trên cơ chế bổ sung bề mặt mài mòn nhân tạo. Băng dán chống trượt có cấu tạo gồm ba lớp. Lớp bề mặt được phủ các hạt khoáng, thường là oxit nhôm hoặc carbonundum, tạo độ nhám tương tự như giấy giáp cường lực. Lớp giữa là màng nhựa PVC chịu thời tiết, và lớp dưới cùng là keo dính gốc acrylic siêu chắc, có khả năng chống bong tróc ngay cả khi ngâm trong nước.

Để băng dán phát huy tối đa công năng, quy trình chuẩn bị bề mặt là yếu tố quyết định. Bạn cần dùng cồn công nghiệp hoặc chất tẩy rửa để lau sạch hoàn toàn bụi bẩn, rong rêu và dầu mỡ trên bậc thềm, sau đó để khô tuyệt đối. Cắt băng dán theo chiều dài của bậc, nên dán cách hai mép bậc khoảng 2-3 cm để tránh bong tróc do va quệt.

Khi dán, dùng búa cao su hoặc con lăn ép chặt từ giữa ra hai đầu để bọt khí thoát hết ra ngoài. Băng dán có nhiều màu sắc (đen, vàng đen cảnh báo, trong suốt), giúp bạn linh hoạt lựa chọn theo thẩm mỹ kiến trúc của ngôi nhà.

Bo mép bậc cũng là một trong những giải pháp chống trơn trượt bậc thềm. (Ảnh: NB)

Dùng nẹp bo mép bậc

Góc mũi bậc, mép ngoài cùng của bậc thềm là điểm chịu lực và dễ gây trượt chân nhất trong toàn bộ chu kỳ bước đi. Việc sử dụng nẹp bo góc không chỉ tăng cường ma sát mà còn bảo vệ cấu trúc vật liệu. Các loại nẹp chống trượt thường được chế tạo từ hợp kim nhôm, đồng thau mạ kẽm hoặc nhựa PVC nguyên sinh. Bề mặt nẹp được thiết kế với các gân nổi chạy dọc, hoặc được xẻ rãnh để chèn thêm một lớp cao su tổng hợp ở giữa.

Khi lắp đặt, nẹp sẽ ôm trọn phần mũi gạch, bảo vệ mép đá khỏi hiện tượng sứt mẻ khi va đập mạnh. Lớp gân nhôm hoặc cao su tạo ra một điểm gờ vật lý chắc chắn, khóa chặt đế giày khi tiếp xúc, triệt tiêu hoàn toàn động lượng trượt về phía trước.

Dù chi phí vật tư và công lắp đặt cao hơn băng dán do thường phải dùng keo Xbond hoặc khoan bắt vít, nhưng hệ thống nẹp mang lại độ bền cơ học lên tới hàng chục năm và tôn lên vẻ sang trọng, cứng cáp cho mặt tiền công trình.

Dung dịch và sơn phủ tạo nhám

Nếu gia chủ yêu cầu sự hoàn hảo về mặt thẩm mỹ, không muốn các dải băng keo hay nẹp kim loại làm phá vỡ các đường vân tự nhiên của đá hoa cương đắt tiền, phương pháp hóa - lý chính là lời giải.

Dung dịch chống trượt không màu: Là các loại hóa chất chuyên dụng chứa các hợp chất axit có khả năng ăn mòn có kiểm soát. Khi quét lên mặt đá hoặc gạch men, dung dịch này sẽ hòa tan một lượng vi lượng khoáng chất trên bề mặt, tạo ra hàng triệu lỗ rỗng hình chữ U ở kích thước hiển vi.

Khi sàn ướt, các lỗ rỗng này hoạt động như những giác hút chân không siêu nhỏ. Áp lực từ gót chân sẽ ép nước ra khỏi lỗ rỗng, lực hút chân không được hình thành giúp lòng bàn chân bám chặt vào mặt sàn. Phương pháp này hoàn toàn không làm thay đổi màu sắc hay độ bóng của đá.

Sơn phủ Epoxy/Polyurethane chứa hạt nhám: Đối với bậc thềm bằng bê tông mài hoặc gỗ ngoài trời, bạn có thể sử dụng các dòng sơn chuyên dụng được pha trộn sẵn các hạt silica siêu mịn. Lớp sơn này khi đóng rắn sẽ tạo thành một lớp màng bảo vệ chống thấm nước, chống tia UV và cung cấp độ nhám hoàn hảo, ngăn chặn trơn trượt ngay cả khi bậc thềm bị ngập nước.

Sơn phủ tạo nhám giúp bậc thềm không còn trơn trượt. Ảnh: HT

Tấm thảm cao su định hình

Đối với khu vực thềm nhà nối liền với sân vườn nhiều bùn đất, việc sử dụng thảm cao su định hình là một giải pháp mang tính đa dụng. Thảm thường được đúc nguyên khối từ cao su lưu hóa với thiết kế bề mặt gồm nhiều gai tròn hoặc xẻ rãnh hoa văn sâu.

Đặc tính cơ học của cao su là tính đàn hồi và độ bám dính cực cao. Khi đặt thảm lên bậc thềm, trọng lượng nặng của cao su giúp nó tự bám chặt vào mặt đá mà không cần dán keo. Thiết kế rỗng hoặc rãnh sâu giúp nước mưa dễ dàng thoát đi mà không đọng lại trên bề mặt tiếp xúc, đồng thời làm nhiệm vụ gạt bỏ bùn đất dưới đế giày trước khi bước vào phòng khách.

Tựu trung lại, an toàn không gian sống không phải là điều ngẫu nhiên mà là kết quả của sự chuẩn bị khoa học. Hiểu được nguyên lý ma sát và đặc tính của từng loại vật liệu, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một phương pháp chống trơn trượt phù hợp nhất với ngân sách và thiết kế của ngôi nhà, bảo vệ sức khỏe cho những người thân yêu.