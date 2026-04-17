Công an Đắk Lắk thông tin vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Chiều 17/4, Công an tỉnh Đắk Lắk có thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông xảy ra vào trưa 15/4, trên địa bàn xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk làm một nam học sinh lớp 12 tử vong.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, vào khoảng 11h29 trưa ngày 15/4, tại Km 198+200 trên Quốc lộ 29 thuộc địa bàn xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nạn nhân là cháu V.Đ.Q. (SN 2008, trú tại xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe gắn máy mang BKS 47AB-325.78 lưu thông trên đường Quốc lộ 29 theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến địa điểm trên thì lao xuống mương thoát nước ở bên trái theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến cháu V.Đ.Q. bị thương nặng và tử vong sau đó tại bệnh viện, xe máy bị hư hỏng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Viện KSND cùng cấp khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật, đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý điều tra, xác minh theo quy định.

Khi có kết quả sẽ tổ chức họp báo công khai về kết quả điều tra, xác minh để thông báo rộng rãi đến các cơ quan thông tấn báo chí và quần chúng nhân dân.