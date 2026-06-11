Vợ chồng Chi Bảo tiết lộ kế hoạch tổ chức đám cưới

Chi Bảo là diễn viên nổi tiếng một thời, tên tuổi gắn liền với các vai diễn trong phim Lục Vân Tiên, Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí… Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh tuyên bố giải nghệ hồi tháng 5/2021 để tập trung kinh doanh.
Vợ anh - CEO Lý Thùy Chang - là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Lý Thùy Chang là nhân vật truyền cảm hứng về phong cách sống.
Chi Bảo và Lý Thùy Chang đăng ký kết hôn vào năm 2021 nhưng chưa tổ chức đám cưới. Cặp đôi sinh được 2 con "đủ nếp, đủ tẻ".
Từng đóng cặp hàng trăm mỹ nhân, tài tử nổi tiếng chọn cưới mối tình đầu
Từng nổi tiếng với hình ảnh đào hoa trên màn ảnh, ngoài đời nam nghệ sĩ có cuộc hôn nhân bền chặt bên người vợ là mối tình đầu quen từ năm 18 tuổi.
Cuộc hôn nhân kín tiếng của Nam Cường với hot girl kém 8 tuổi
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Sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Mai Trần sau cơn nhồi máu não
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Lật thuyền trên sông Sêrêpốk ở Đắk Lắk, 2 vợ chồng tử vong
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Dấu mốc mới của Vin Nexus Center trong giáo dục đặc biệt chuẩn quốc tế
Vin Nexus Center vừa gia nhập ASDAN - tổ chức giáo dục của Vương quốc Anh chuyên phát triển các khung đánh giá và chứng nhận năng lực thực tiễn của người học.
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