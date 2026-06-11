(VTC News) -

Nếu lần đầu tiên được mời đến dự một bữa tiệc tân gia tại Hàn Quốc (gọi là Zipdugbi), bạn có thể sẽ ngỡ ngàng khi thấy các vị khách tay xách nách mang những cuộn giấy vệ sinh khổng lồ hoặc những hộp bột giặt lớn.

Đối với văn hóa phương Tây hay thậm chí là một số nước Đông Nam Á, đây là những nhu yếu phẩm có tính thực tế, nhưng bị coi là thiếu tinh tế để làm quà tặng. Tuy nhiên tại Hàn Quốc, đây lại là những món quà truyền thống kinh điển, mang theo những lời chúc tốt đẹp và sâu sắc nhất dành cho gia chủ.

Giấy vệ sinh và bột giặt là quà tân gia quen thuộc ở Hàn Quốc. (Ảnh: UoH)

Văn hóa tặng quà tân gia của người Hàn Quốc không đơn thuần là việc trao đi một món đồ, mà nó là sự kết hợp tinh tế giữa tính thực dụng trong đời sống hàng ngày và những biểu tượng tâm linh, phong thủy lâu đời. Vì sao người Hàn Quốc tặng giấy vệ sinh và bột giặt trong lễ tân gia? Dưới đây là 5 lý do cốt lõi.

Biểu tượng thuận buồm xuôi gió

Lý do đầu tiên và phổ biến nhất liên quan đến hình dáng và cách sử dụng của những cuộn giấy vệ sinh. Người Hàn Quốc có một lối chơi chữ và liên tưởng rất thú vị. Khi gia chủ dùng giấy vệ sinh, họ sẽ kéo cuộn giấy ra một cách dễ dàng và liên tục. Hành động "kéo giấy" này trong tiếng Hàn gợi liên tưởng đến sự hanh thông, trơn tru.

Khi tặng lốc giấy vệ sinh kéo dài, người tặng muốn gửi gắm lời chúc rằng mọi công việc, dự định và cuộc sống của gia chủ tại ngôi nhà mới sẽ luôn suôn sẻ, không gặp bất kỳ trở ngại hay bế tắc nào. Những khó khăn nếu có cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng và dễ dàng như cách người ta kéo một dải giấy mềm mại.

Những bịch giấy vệ sinh khổng lồ được buộc lại thể hiện mong muốn gia chủ giàu sang. (Ảnh: MBC)

Lời chúc tài lộc

Nếu như giấy vệ sinh biểu thị cho sự suôn sẻ, thì bột giặt hoặc nước giặt lại là biểu trưng cho sự thịnh vượng và giàu có. Khi gia chủ hòa bột giặt vào nước và đánh lên, bọt xà phòng sẽ nổi lên rất nhanh, nhiều và tràn đầy xô chậu.

Người Hàn Quốc tin rằng hình ảnh những bong bóng xà phòng sinh sôi nảy nở liên tục chính là biểu tượng cho tài lộc, của cải và sự may mắn của gia đình ngày càng nhân lên gấp bội. Tặng bột giặt đồng nghĩa với lời chúc phúc: "Chúc cho gia đình bạn làm ăn phát đạt, tiền tài cuộn trào và tích lũy được nhiều tài sản như những bông bọt xà phòng đang trào ra kia".

Sức khỏe dồi dào

Một cuộn giấy vệ sinh truyền thống thường rất dài và được quấn chặt thành nhiều vòng. Chiều dài của cuộn giấy trong văn hóa dân gian Hàn Quốc còn được ví von với chiều dài của tuổi thọ và sợi dây sức khỏe.

Bằng cách tặng những cuộn giấy cực dài, khách đến chơi nhà đang ngầm chúc cho chủ nhà và các thành viên trong gia đình có một cuộc sống bình an, mạnh khỏe và trường thọ. Đây là thông điệp vô cùng ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến chất lượng cuộc sống lâu dài của những người thân yêu tại tổ ấm mới.

Những món quà thực dụng lại ẩn chứa lời chúc tinh tế. (Ảnh: UoH)

Tính thực dụng

Bên cạnh những ý nghĩa biểu tượng mang tính tâm linh và phong thủy, người Hàn Quốc là những người cực kỳ thực tế. Việc chuyển đến một ngôi nhà mới thường ngốn của gia chủ một khoản chi phí khổng lồ, từ tiền đặt cọc, tiền mua nhà cho đến chi phí sửa chữa và mua sắm nội thất.

Giấy vệ sinh và bột giặt là hai thứ mà bất kỳ hộ gia đình nào cũng phải sử dụng hàng ngày và không bao giờ sợ thừa. Việc được tặng một số lượng lớn các nhu yếu phẩm này giúp gia chủ tiết kiệm được một khoản chi phí sinh hoạt đáng kể trong những tháng đầu tiên ổn định cuộc sống. Món quà này thể hiện sự tâm lý, sẻ chia thiết thực của người tặng đối với gánh nặng tài chính của bạn bè, người thân.

Giữ gìn mối quan hệ

Cuối cùng, việc duy trì tặng những món quà mang tính truyền thống này là cách để người Hàn Quốc khẳng định sự gắn kết và tình cảm bền chặt giữa người với người. Bản chất của các cuộn giấy là tính chất dính kết, kết nối khi được cuốn lại với nhau.

Nó tượng trưng cho mối quan hệ bền lâu, không dễ dàng bị đứt đoạn giữa người tặng và người nhận. Hơn nữa, việc tặng những món quà giản dị, quen thuộc này tạo ra một bầu không khí thân mật, gần gũi cho bữa tiệc tân gia.

Gia chủ không cảm thấy bị áp lực khi phải nhận những món quà quá xa xỉ, và người tặng cũng cảm thấy thoải mái, tự nhiên khi mang đến một lời chúc chân thành, ấm áp.

Những bữa tân gia tại Hàn Quốc chú trọng vào sự thân mật, gần gũi hơn là các món quà đắt tiền. (Ảnh: UoH)

Mặc dù giấy vệ sinh và bột giặt vẫn giữ vững vị trí "quán quân" trong danh sách quà tân gia truyền thống, xã hội Hàn Quốc hiện đại ngày nay cũng đã có nhiều thay đổi. Các món quà như nến thơm, máy khuếch tán tinh dầu, máy pha cà phê mini, hoặc các loại cây cảnh nhỏ mọng nước (như xương rồng, sen đá) đang ngày càng trở nên phổ biến.

Dẫu vậy, biểu tượng về sự suôn sẻ của giấy vệ sinh và sự thịnh vượng của bọt xà phòng vẫn luôn là một nét đẹp văn hóa độc đáo. Vậy nên, nếu có dịp đến tân gia một người Hàn Quốc, bạn có thể chú trọng đến tiểu tiết tặng quà này.