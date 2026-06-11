Tại Việt Nam, Ford là một trong những thương hiệu ô tô được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ dải sản phẩm đa dạng, trải dài từ xe bán tải, SUV gia đình đến xe thương mại.
Tháng 6/2026, Ford Việt Nam đã công bố bảng giá ô tô khuyến nghị mới nhất dành cho các dòng xe đang phân phối chính hãng trên thị trường.
Đáng chú ý, Ford tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm của Ranger và Everest với nhiều phiên bản mới, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Bảng giá xe Ford tháng 6/2026 mới nhất (Nguồn: Ford Việt Nam)
Theo công bố từ hãng, bảng giá khuyến nghị từ nhà sản xuất cho toàn bộ các dòng xe ô tô Ford bao gồm xe SUV 5 chỗ hạng C - Ford Territory, SUV 7 chỗ Ford Everest, xe bán tải Ford Ranger & Ford Ranger Raptor, xe Ford Transit 16 chỗ.
Mức giá bán lẻ khuyến nghị dưới đây đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm các khoản chi phí lăn bánh như lệ phí trước bạ, phí đăng ký biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và các chi phí phát sinh khác.
Giá xe Ford Mustang Mach-E tháng 6/2026
Phiên bản
Mua xe
Mustang Mach-E Premium AWD
1.699.000.000 VNĐ
Giá xe Ford Territory tháng 6/2026
Phiên bản
Mua xe
Territory Titanium X 1.5 AT
875.000.000 VNĐ
Territory Titanium X 1.5 AT Màu Xanh
883.000.000 VNĐ
Territory Titanium 1.5 AT
819.000.000 VNĐ
Territory Titanium 1.5 AT Màu Xanh
827.000.000 VNĐ
Territory Trend 1.5 AT
739.000.000 VNĐ
Territory Trend 1.5 AT Màu Xanh
747.000.000 VNĐ
Giá xe Ford Everest tháng 6/2026
Phiên bản
Mua xe
Everest Platinum+ 2.3L AT 4x4
1.629.000.000 VNĐ
Everest Platinum+ 2.3L AT 4x4 Màu Trắng/ Màu Xanh Thạch Anh
1.637.000.000 VNĐ
Everest Platinum 2.0L AT 4x4
1.440.000.000 VNĐ
Everest Platinum 2.0L AT 4x4 Màu Trắng/ Màu Xanh Thạch Anh
1.448.000.000 VNĐ
Everest Platinum 2.0L AT 4x2
1.335.000.000 VNĐ
Everest Platinum 2.0L AT 4x2 Màu Trắng/ Màu Xanh Thạch Anh
1.343.000.000 VNĐ
Everest Sport 2.0L AT 4x2
1.209.000.000 VNĐ
Everest Sport 2.0L AT 4x2 Màu Trắng
1.217.000.000 VNĐ
Everest Active 2.0L AT 4x2
1.129.000.000 VNĐ
Everest Active 2.0L AT 4x2 Màu Trắng
1.137.000.000 VNĐ
Giá xe Ford Ranger thế hệ mới tháng 6/2026
Phiên bản
Mua xe
Ranger Wildtrak 3.0L AT 4X4
1.093.000.000 VNĐ
Ranger Wildtrak 3.0L AT 4X4 Màu Cam
1.101.000.000 VNĐ
Giá xe Ford Ranger Raptor mới tháng 6/2026
Phiên bản
Mua xe
Ranger Raptor 3.0L AT 4WD
1.448.000.000 VNĐ
Ranger Raptor 3.0L AT 4WD Màu Xám/ Màu Cam
1.456.000.000 VNĐ
Giá xe Ford Ranger tháng 6/2026
Phiên bản
Mua xe
Ranger Stormtrak 2.0L AT 4X4
1.039.000.000 VNĐ
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4
979.000.000 VNĐ
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ
987.000.000 VNĐ
Ranger Sport 2.0L 4X4 AT
864.000.000 VNĐ
Ranger Sport 2.0L 4X4 AT Màu Đỏ
872.000.000 VNĐ
Ranger XLS 2.0L 4X4 AT
776.000.000 VNĐ
Ranger XLS 2.0L 4x4 AT Màu Đỏ
784.000.000 VNĐ
Ranger XLS 2.0L 4x2 AT
707.000.000 VNĐ
Ranger XLS 2.0L 4x2 AT Màu Đỏ
715.000.000 VNĐ
Giá xe Ranger Raptor tháng 6/2026
Phiên bản
Mua xe
Ranger Raptor 2.0L 4WD AT
1.299.000.000 VNĐ
Ranger Raptor 2.0L 4WD AT Màu Xám / Màu Cam
1.307.000.000 VNĐ
Giá xe Ford Transit tháng 6/2026 mới nhất
Phiên bản
Mua xe
Transit Premium+ 18 chỗ
1.091.000.000 VNĐ
Transit Premium 16 chỗ
999.000.000 VNĐ
Transit Trend 16 chỗ
907.000.000 VNĐ
Phí dịch vụ Giải pháp Quản lý Đội xe Gói 3 tháng
Miễn phí
Phí dịch vụ Giải pháp Quản lý Đội xe Gói 12 tháng
499.000 VNĐ
Phí dịch vụ Giải pháp Quản lý Đội xe Gói 36 tháng
999.000 VNĐ
Ford tháng 6/2026 có ưu đãi gì?
Ngoài giá niêm yết chính thức, để hỗ trợ khách hàng sở hữu xe dễ dàng hơn, Ford Việt Nam cùng hệ thống đại lý ủy quyền mang đến gói ưu đãi lãi suất 0%, giá trị hỗ trợ lên đến 95 triệu đồng, nhằm hỗ trợ khách hàng giảm áp lực tài chính khi mua xe trong tháng 6/2026.
Mẫu xe
Phiên bản
Chương trình
Ranger
Ranger XLS 4x2
Gói ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng trị giá 56 triệu đồng
Ranger XLS 4x4
Gói ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng trị giá 58 triệu đồng
Ranger Wildtrak
Gói ưu đãi lãi suất 0% trong 18 tháng trị giá 95 triệu đồng
Transit
Transit Trend
Gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng trị giá 18 triệu đồng
Transit Premium 16 chỗ
Gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng trị giá 20 triệu đồng
Transit Premium 18 chỗ
Gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng trị giá 22 triệu đồng
Territory
Trả trước chỉ từ 79 triệu đồng
Trong tháng 6/2026, Ford Việt Nam tiếp tục duy trì danh mục sản phẩm đa dạng từ SUV đô thị, SUV 7 chỗ đến xe bán tải và xe thương mại. Giá bán các mẫu xe chính hãng hiện dao động từ 707 triệu đồng đến 1,699 tỷ đồng, tùy phiên bản.
Cùng với các chương trình hỗ trợ tài chính và ưu đãi lãi suất hấp dẫn, đây được xem là thời điểm thuận lợi để khách hàng cân nhắc sở hữu một mẫu xe Ford mới.
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