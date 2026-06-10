Xử phạt người bán hàng rong 'chặt chém' khách Tây 10 chiếc bánh rán

(VTC News) -

Tối 10/6, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị ra quyết định xử phạt 225.000 đồng với người phụ nữ bán hàng rong trong video "chặt chém" du khách ở gần bờ Hồ.

Chiều cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ clip về việc một người nước ngoài mua 10 chiếc bán rán từ một phụ nữ bán hàng rong với giá 430.000 đồng tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Bà Y. tại cơ quan công an.

Đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Nhiều người cho rằng người bán hàng rong "chặt chém" du khách nước ngoài, có thể ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của Hà Nội.

Nhiều người chỉ ra mức giá này cao hơn nhiều so với giá bán phổ biến trên thị trường. Giá mỗi chiếc bánh rán tương tự chỉ khoảng 5.000 đồng/chiếc, tùy kích cỡ và địa điểm kinh doanh.

Chỉ huy Công an phường Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát trật tự khẩn trương xác minh làm rõ nội dung trên.

Công an phường xác định người phụ nữ bán bánh rán trong clip là Phạm Thị Y. (SN 1976; trú tại xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh).

Người phụ nữ bán hàng rong "chặt chém" du khách.

Tổ công tác đã mời bà Y. về trụ sở để làm việc, làm rõ nội dung phản ánh. Qua làm việc, người phụ nữ đã thừa nhận nội dung đăng tải trong video là đúng sự thật và có nguyện vọng được trao trả lại số tiền cho vị khách nước ngoài.

Công an phường Hoàn Kiếm lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Yến về hành vi “Bán hàng rong nhỏ lẻ không đúng quy định”.

Đồng thời, Công an phường Hoàn Kiếm cũng tuyên truyền, nhắc nhở bà Y. thực hiện việc niêm yết và bán hàng đúng giá, không có hành vi thu tiền bất hợp lý đối với khách hàng, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài, nhằm góp phần giữ gìn hình ảnh văn minh, thân thiện của Thủ đô Hà Nội.