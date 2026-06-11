Người dùng Việt chia sẻ bí quyết có hành trình 'du hè' tiện nghi, tiết kiệm

(VTC News) -

Tiết kiệm hàng chục triệu đồng khi mua xe

Sau một thời gian cân nhắc, anh Nguyễn Đăng Hùng (Hà Nội) quyết định đặt mua VinFast VF 6 vào tuần trước, tranh thủ tận dụng các ưu đãi hiện hành trong tháng 6/2026 của hãng xe Việt.

“Theo dõi thị trường một thời gian, tôi nhận thấy đây là giai đoạn có chính sách tốt để xuống tiền. Tính tổng các chương trình được áp dụng, tôi tiết kiệm được tới gần 60 triệu đồng - con số rất đáng cân nhắc để sở hữu xe đi chơi, về quê dịp hè này”, anh Hùng nhận xét.

Anh Hùng phân tích, từ mức giá niêm yết 745 triệu đồng (phiên bản Plus), VF 6 hiện được áp dụng đồng thời mức hỗ trợ 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và 2% từ chương trình “Mùa hè rực rỡ - Vinfascination” (có thể quy đổi thành voucher kỳ nghỉ Vinpearl).

Cùng đó, xe điện đang được miễn lệ phí trước bạ tới năm 2030 nên anh chỉ phải chi hơn 700 triệu đồng để lăn bánh xe ở Hà Nội, giảm gần 50 triệu đồng so với giá niêm yết.

Cũng quan tâm đến bài toán tài chính khi mua xe, anh Nguyễn Hoàng Quân (Thanh Hóa) đánh giá các chính sách hiện hành đang tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dùng tiếp cận ô tô điện. Theo anh, ngoài ưu đãi trực tiếp trên giá bán, khách hàng còn có thể lựa chọn những gói hỗ trợ phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Đơn cử, khách hàng mua VF 6 trả góp chỉ cần chi từ 0 đồng trả trước, đồng thời được lựa chọn hưởng lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu thay vì nhận ưu đãi 6% trực tiếp. Chính sách này được anh đánh giá cao vì “gỡ” được nỗi lo lớn nhất của người vay mua xe là lãi suất thả nổi.

Do đã có một khoản tích lũy, anh Quân dự định vay khoảng 70% trong 3 năm để mua chiếc VF 6 Eco, vừa phục vụ gia đình vừa vận doanh trên nền tảng Green SM. Theo tính toán của anh, với thu nhập như hiện tại, nếu trừ đi khoản trả gốc và lãi hàng tháng, anh vẫn để dành được một khoản đáng kể để phục vụ chi tiêu của gia đình.

“Hình thức trả góp giúp những người chưa có sẵn nguồn tài chính lớn vẫn có cơ hội sở hữu ô tô điện. Quan trọng hơn, chiếc xe có thể trở thành công cụ kiếm tiền hàng ngày, hỗ trợ trang trải chi phí và nâng cao thu nhập cho gia đình”, anh Quân bày tỏ.

“Bí quyết” du lịch hè tiết kiệm, tiện lợi

Trên thực tế, sức hút của VF 6 không chỉ đến từ các chính sách ưu đãi giá. Theo anh Nguyễn Văn Trương (Hà Nội), người đã sở hữu xe từ tháng 12/2024, VF 6 là chiếc xe lý tưởng để thực hiện những chuyến du lịch đường dài, bên cạnh nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Với tần suất di chuyển cao, đặc biệt là các cung đường từ miền Bắc vào miền Trung hoặc lên vùng núi, anh Trương đánh giá chiếc xe hoàn toàn đáp ứng tốt về mặt vận hành nhờ động cơ điện công suất 201 mã lực và hệ thống treo sau đa điểm – thông số vượt trội so với mặt bằng phân khúc B.

Một điểm khác khiến anh ấn tượng là khả năng “biến xe thành chỗ nghỉ”. Nhờ chế độ cắm trại, cả nhà có thể bật điều hòa và nghỉ ngơi ngay trong xe mỗi khi dừng chân. Chất lượng không khí trong xe luôn được đảm bảo nhờ hệ thống điều hòa tích hợp tính năng lọc bụi mịn Combi 1.0.

Trong khi đó, màn hình giải trí 12,9 inch trở thành “trợ thủ” hữu ích, giúp các con anh có thêm nội dung giải trí trong suốt hành trình.

“Tôi đã thử bật điều hòa qua đêm, chỉ mất khoảng 8% pin. Tính năng này rất tiện khi đi xa hoặc ở khu vực ít dịch vụ”, anh chia sẻ.

Vị chủ xe cũng chỉ ra khả năng tiết kiệm chi phí “không xe xăng nào bì được” của VF 6. Trong chuyến đi Đà Nẵng gần đây cùng gia đình, khoản tiền duy nhất anh phải chi trả là phí cầu đường và tiền khách sạn, nhà hàng, do xe điện VinFast đang được miễn phí sạc lên tới 3 năm tại các trạm V-Green (áp dụng tới 10/2/2029 đối với khách mua xe từ 10/2/2026).

Ngoài ra, các chi phí bảo dưỡng, thay dầu hay sửa chữa phát sinh đều rất thấp. Dù thường xuyên đi xa, trung bình 2 - 3 tháng, anh Trương mới bảo dưỡng xe một lần với chi phí khoảng 800.000 đồng. Sau 3 lần bảo dưỡng, tổng chi phí chỉ gần 3 triệu đồng.

Từ trải nghiệm cá nhân, reviewer Phùng Thế Trọng (Xế Cộng) cũng khẳng định chi phí thấp là một trong những lý do lớn khiến nhiều người quyết định gắn bó với xe điện.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, VF 6 đạt 11.057 xe bán ra. Khi nhu cầu sở hữu một phương tiện “du hè” vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm chi phí tăng cao trong những tháng tới, giới quan sát nhận định, VF 6 sẽ còn bứt phá về doanh số hơn nữa, tiếp tục duy trì vị thế mẫu xe bán chạy nhất phân khúc B-SUV.