Phá chuồng cọp, cứu 4 người mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy ở Hà Nội

(VTC News) -

Khoảng 4h17 ngày 11/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo cháy nhà dân ở khu tập thể Cục Đối ngoại, tổ dân phố 52, phường Phương Liệt.

Đám cháy được xác định xuất phát tại phòng ngủ phía Đông Nam tầng 2 của ngôi nhà 4 tầng 1 tum, diện tích khoảng 40m² mỗi sàn.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 12, khu vực 9 khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Cảnh sát và người dân phá cửa, mở lối thoát hiểm cứu nạn nhân.

Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định 4 người trong cùng một gia đình đang mắc kẹt trên tầng cao, không thể thoát ra ngoài do khói và nhiệt lượng từ đám cháy.

Trong tình huống khẩn cấp, Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Trưởng Công an phường cùng cán bộ, chiến sĩ và người dân sử dụng máy cắt sắt cầm tay cắt phá hệ thống lưới sắt bảo vệ, khẩn trương mở lối thoát hiểm từ tầng 5 của ngôi nhà. Sau khi tạo được đường tiếp cận an toàn, lực lượng cứu nạn lần lượt hỗ trợ, đưa 4 người mắc kẹt vượt qua lối thoát hiểm sang mái nhà liền kề an toàn.

Trong số những người được cứu có một phụ nữ lớn tuổi bị bệnh xương khớp, khả năng di chuyển hạn chế. Trước đó, một người đã tự thoát nạn qua cửa tầng 1.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Sau khi cứu được các nạn nhân, Công an phường Phương Liệt tiếp tục phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức chữa cháy, ngăn cháy lan. Đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào khoảng 5h25 cùng ngày.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, các nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Bưu Điện để kiểm tra sức khỏe. Lực lượng chức năng đã bảo vệ an toàn khoảng 150m² diện tích công trình và tài sản khu vực lân cận.