Laptop ASUS Zenbook DUO có đáng kỳ vọng với hai màn OLED, giá tới 90 triệu đồng?

Trong thế giới tài chính hiện đại, hiệu suất làm việc không phải là vấn đề chính, mà chính là khả năng quản lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Một phiên giao dịch điển hình có thể bao gồm biểu đồ, bảng giá, tin tức, ứng dụng nhắn tin, file Excel, báo cáo PDF và các cuộc họp trực tuyến.

Việc liên tục chuyển đổi giữa các ứng dụng không chỉ làm gián đoạn luồng thông tin mà còn gây khó khăn trong những thời điểm thị trường biến động nhanh chóng.

Để giải quyết vấn đề này, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến các thiết lập nhiều màn hình. Tuy nhiên, khi rời khỏi văn phòng, họ thường phải đối mặt với việc thiếu hụt công cụ hỗ trợ.

ASUS Zenbook DUO (2026) như một giải pháp đột phá với thiết kế hai màn hình độc đáo. Màn hình chính có thể hiển thị TradingView hoặc nhiều biểu đồ khác, trong khi màn hình phụ dành cho các nguồn tin tức, ứng dụng nhắn tin và bảng giá. Thiết kế này không chỉ giúp người dùng duy trì cảm giác làm việc như tại văn phòng mà còn tối ưu hóa quy trình xử lý thông tin.

Đối với các chuyên gia tài chính, việc theo dõi biểu đồ và thông tin thị trường là rất quan trọng. Thiết kế hai màn hình của ASUS Zenbook DUO (2026) cho phép người dùng xử lý công việc mà không bị gián đoạn.

Hơn nữa, trong bối cảnh họp trực tuyến trở thành một phần không thể thiếu trong công việc hàng ngày, việc sử dụng laptop thông thường thường khiến người dùng gặp khó khăn khi vừa tham gia cuộc họp vừa xử lý công việc khác.

Với ASUS Zenbook DUO (2026), một màn hình có thể dành riêng cho Zoom hoặc Google Meet, trong khi màn hình còn lại hiển thị bảng giá và các tài liệu cần thiết, giúp duy trì luồng làm việc liên tục.

Trước đây, laptop hai màn hình thường bị e ngại vì vấn đề về pin, trọng lượng và độ bền. Tuy nhiên, ASUS Zenbook DUO (2026) đã khắc phục những lo ngại này. Với thiết kế gọn nhẹ, chỉ nặng khoảng 1,65 kg và thời lượng pin lên đến 12 giờ, sản phẩm này cho thấy sự cân bằng giữa hiệu suất, độ bền và tính di động.

Điểm nổi bật của ASUS Zenbook DUO (2026) không chỉ nằm ở thiết kế mà còn ở khả năng tương tác thông minh. Người dùng có thể dễ dàng kéo thả các ứng dụng giữa hai màn hình, tạo ra một không gian làm việc linh hoạt và hiệu quả hơn. Điều này giúp giảm thiểu thời gian chuyển đổi giữa các ứng dụng và tăng cường khả năng tập trung vào công việc.

ASUS Zenbook DUO (2026) không chỉ là một thiết bị công nghệ mới lạ mà còn là một công cụ làm việc thực sự hiệu quả cho giới tài chính, giúp họ tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao hiệu suất trong công việc hàng ngày. Với những cải tiến đáng kể về thiết kế và tính năng, sản phẩm này hứa hẹn sẽ trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu cho các chuyên gia trong ngành tài chính.

Zenbook DUO 2026 sử dụng vật liệu Ceraluminum cho toàn bộ khung máy, hợp chất gốm nhôm nhẹ hơn 30% và cứng hơn gấp 3 lần so với nhôm thường theo công bố của ASUS, chống trầy xước, chống va đập và dễ vệ sinh.

Laptop chạy Intel Core Ultra X9 388H thuộc thế hệ Series 3 (Panther Lake), 16 nhân với xung tối đa 5,1 GHz, tích hợp đồ họa Intel Arc và NPU lên đến 50 TOPS. Tổng hiệu năng AI trên nền tảng đạt 180 TOPS. RAM 32 GB LPDDR5X, ổ cứng 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0. Các tác vụ văn phòng, duyệt web nhiều tab, chỉnh ảnh và biên tập video 4K ở mức vừa phải đều chạy mượt.

Với kích thước 31,01 x 20,86 x 1,96 cm và nặng 1,65 kg, Zenbook DUO gọn hơn 5% so với thế hệ trước trong khi vẫn giữ nguyên trọng lượng. Xét đến việc nó mang hai tấm nền OLED 3K, pin 99 Wh và bàn phím rời bên trong, đó là mức cân nặng khá ấn tượng.

Sở hữu mức giá từ 82,99 đến 89,99 triệu đồng, đây không phải chiếc laptop phổ thông. Nhưng với những ai thực sự cần đa nhiệm khi di chuyển, từ những quản lý cấp cao cần một thiết bị gọn nhẹ nhưng linh hoạt cho môi trường làm việc hybrid và những chuyến công tác, cho đến dân sáng tạo nội dung, lập trình viên, freelancer làm việc ở quán cà phê, đây là chiếc máy biến một laptop thành workstation hai màn hình gọn trong ba lô mà không cần phụ kiện nào thêm.