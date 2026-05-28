Công nghệ 28/5: iPhone sắp có tính năng tự khóa chống cướp

(VTC News) -

Apple thử nghiệm tính năng chống cướp iPhone

Apple đang phát triển một tính năng mới giúp iPhone tự động khóa khi bị giật khỏi tay người dùng. Đây là bước đi nhằm khắc phục điểm yếu của các biện pháp bảo mật hiện tại, vốn chưa đủ hiệu quả trong tình huống thiết bị bị snatch khi đang mở khóa.

iPhone hiển thị thông báo tự động khóa. (Nguồn: Androidauthority)

Theo báo cáo, tính năng này sẽ hoạt động tương tự "Theft Detection Lock" trên Android. Hệ thống sử dụng dữ liệu từ cảm biến chuyển động và AI để nhận diện hành vi bất thường như bị giật và mang đi nhanh chóng. Khi phát hiện, iPhone sẽ khóa ngay lập tức, ngăn truy cập trái phép và có thể kích hoạt thêm các lớp bảo vệ khác.

Apple còn dự kiến kết hợp dữ liệu từ Apple Watch để tăng độ chính xác, đồng thời áp dụng quy tắc của "Stolen Device Protection" nhằm hạn chế truy cập ở những địa điểm lạ. Dù chưa rõ thời điểm ra mắt, tính năng này hứa hẹn sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo mật cho người dùng iPhone.

Samsung Galaxy trở thành hộ chiếu số được chấp thuận

Samsung vừa công bố rằng một số dòng điện thoại Galaxy nay có thể được sử dụng như hộ chiếu kỹ thuật số tại các sân bay Mỹ. Đây là bước tiến quan trọng trong việc số hóa giấy tờ tùy thân, giúp hành khách tiết kiệm thời gian và giảm rủi ro thất lạc giấy tờ.

Ví điện tử Samsung, nơi lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng. (Nguồn: Android Central)

Tính năng này được phát triển dựa trên chuẩn bảo mật cao, cho phép lưu trữ thông tin hộ chiếu trực tiếp trên thiết bị. Khi làm thủ tục, hành khách chỉ cần xuất trình điện thoại thay vì hộ chiếu giấy. Hệ thống của Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA) đã chính thức chấp thuận, mở đường cho việc triển khai rộng rãi.

Ngoài ra, Samsung còn phối hợp với các đối tác để đảm bảo tính năng này hoạt động mượt mà trên nhiều sân bay. Đây là minh chứng cho xu hướng chuyển đổi số trong ngành hàng không, đồng thời khẳng định vai trò của smartphone như một công cụ đa năng trong đời sống hiện đại.

Halide Mark III: Bước tiến mới cho nhiếp ảnh trên iPhone

Halide Mark III vừa ra mắt với một nâng cấp đáng chú ý: tích hợp trình chỉnh sửa ảnh ngay trong ứng dụng. Đây là bước tiến lớn giúp người dùng không chỉ chụp mà còn xử lý ảnh trực tiếp, tiết kiệm thời gian và mang lại trải nghiệm liền mạch.

Màn hình iPhone hiển thị giao diện chỉnh sửa mới của Halide Mark III, minh họa khả năng áp dụng bộ lọc phim, điều chỉnh phơi sáng và cân bằng màu sắc trực tiếp trong ứng dụng. (Nguồn: Luxoptics)

Điểm nổi bật của phiên bản này là hệ thống "Looks" - bộ lọc mô phỏng phim cổ điển. Người dùng có thể chọn từ nhiều phong cách như Valencia cho phong cảnh, Rembrandt cho chân dung, hay Chroma Noir cho ảnh đen trắng. Các hiệu ứng như hạt phim, halation và HDR đều có thể tùy chỉnh, mang lại cảm giác chân thực và nghệ thuật.

Ngoài ra, giao diện Halide Mark III cũng được tinh chỉnh theo triết lý "Liquid Glass" của Apple, giúp thao tác nhanh hơn với các nút điều khiển quan trọng như lấy nét, tỷ lệ khung hình và chọn ống kính. Với mức giá linh hoạt từ thuê bao tháng, năm đến mua trọn đời, đây là bản nâng cấp đáng cân nhắc cho mọi tín đồ nhiếp ảnh.