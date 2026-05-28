NASA công bố kế hoạch xây dựng 'thành phố trên Mặt Trăng' chỉ sau 6 năm

Tại cuộc họp báo ngày 26/5, Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết cơ quan này sẽ triển khai ba sứ mệnh phục vụ kế hoạch xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng ngay trong năm nay.

Ông khẳng định Mỹ kỳ vọng "trở lại, xây dựng căn cứ và không bao giờ rời bỏ Mặt Trăng", gần 54 năm sau sứ mệnh đổ bộ cuối cùng Apollo 17 vào tháng 12/1972.

Ông Jared Isaacman, Giám đốc NASA, phát biểu tại họp báo. (Nguồn: Dailymail)

Theo kế hoạch, căn cứ Mặt Trăng sẽ trải rộng trên khu vực hàng trăm dặm vuông, trong môi trường có nhiệt độ biến động cực đoan, từ hơn 480 độ F đến âm 1.200 độ F.

Mô tả dự án xây dựng khu định cư trong điều kiện khắc nghiệt này, Giám đốc NASA Jared Isaacman cho rằng căn cứ trên Mặt Trăng sẽ "vừa đẹp đẽ nhưng cũng đầy khắc nghiệt".

Căn cứ dự kiến sử dụng kết hợp năng lượng hạt nhân và năng lượng mặt trời để vận hành, với tổng chi phí ước tính hơn 20 triệu USD.

"Đó sẽ là căn cứ chính cho các phi hành đoàn Artemis, hỗ trợ những nhiệm vụ lưu trú dài ngày, mở rộng khả năng phối hợp giữa con người và robot, đồng thời duy trì sự hiện diện lâu dài của con người trên bề mặt Mặt Trăng", Tiến sĩ Lori Glaze của NASA cho biết.

Theo bà Glaze, căn cứ này sẽ cho phép các phi hành gia Artemis ở lại lâu hơn, khám phá xa hơn và thực hiện nhiều nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động chinh phục không gian.

"Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để hiểu cách con người sinh tồn ngoài Trái Đất, xây dựng hạ tầng ngoài không gian và tiến tới các sứ mệnh lên sao Hỏa", bà nói.

NASA đang đẩy nhanh chương trình thám hiểm Mặt Trăng, một bước đệm hướng tới mục tiêu cuối cùng là đưa phi hành đoàn sinh sống trên sao Hỏa.

Những kế hoạch mới nhất được đưa ra một tháng sau khi bốn phi hành gia trên tàu Artemis II đạt được những thành tích kỷ lục trong sứ mệnh kéo dài mười ngày, đáng chú ý là đã du hành sâu hơn vào không gian so với bất kỳ con người nào trước đây.

NASA cho biết kế hoạch xây dựng căn cứ gần cực nam Mặt Trăng sẽ được triển khai theo ba giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên đang diễn ra và kéo dài đến năm 2028, tập trung mở rộng các sứ mệnh lên Mặt Trăng và xây dựng năng lực tiếp cận bề mặt "nhanh chóng, ổn định và đáng tin cậy".

Cơ quan vũ trụ Mỹ dự kiến thực hiện 21 lần hạ cánh, đồng thời tiến hành các nghiên cứu khoa học và chuẩn bị nền tảng cho căn cứ tương lai.

Trong giai đoạn hai, từ năm 2029 đến 2032, NASA sẽ bắt đầu thiết lập các khu vực nền tảng cho căn cứ và triển khai hạ tầng phục vụ các nhiệm vụ lưu trú dài ngày của phi hành gia.

Giai đoạn ba từ năm 2032 với mục tiêu tăng tần suất các chuyến bay lên Mặt Trăng, hướng tới duy trì sự hiện diện liên tục của con người trên bề mặt thiên thể này.

Theo CBS News, Giám đốc NASA Jared Isaacman nhấn mạnh mục tiêu của căn cứ Mặt Trăng là khuyến khích nền kinh tế Mặt Trăng, đồng thời tiến hành nghiên cứu khoa học và hướng tới một cuộc thám hiểm sao Hỏa.

"Đối với những người đang kiên nhẫn chờ đợi, sự trở lại vĩ đại đang đến rất gần và chúng ta sẽ không chậm lại", ông Isaacman nói.