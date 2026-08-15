Lần đầu thí điểm mô hình Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh

(VTC News) -

Trình báo, hỗ trợ khẩn cấp qua Kiosk

Ngày 15/8, mô hình Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh chính thức được ra mắt thí điểm tại Hà Nội. Đây là một trong những mô hình thuộc Hệ sinh thái Kiosk đa tiện ích do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, hướng tới ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để phục vụ người dân thuận tiện, an toàn và hiệu quả hơn.

Lễ ra mắt mô hình Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. (Ảnh: Hùng Đào)

Trong giai đoạn thí điểm, Trạm Cảnh sát thông minh cung cấp 5 nhóm chức năng chính: trình báo, phản ánh; cuộc gọi khẩn cấp SOS; cảnh báo thủ đoạn tội phạm; tra cứu trụ sở và hỏi đáp pháp luật.

Với chức năng trình báo, phản ánh, AI và công nghệ giọng nói hỗ trợ người dân từng bước cung cấp thông tin, tự động ghi nhận nội dung bằng lời nói, gợi ý bổ sung những thông tin còn thiếu để hình thành nội dung trình báo đầy đủ và có cấu trúc hơn.

Người dân xác thực thông tin khi sử dụng tính năng trình báo, phản ánh. (Ảnh: Hùng Đào)

Thông tin sau đó được ghi nhận trên Hệ thống xử lý trình báo, phản ánh của Bộ Công an và chuyển tới đơn vị Công an có trách nhiệm để tiếp nhận, xử lý. Cơ quan chức năng có thể chủ động liên hệ, hướng dẫn và hỗ trợ người dân trong quá trình giải quyết vụ việc; thông tin và kết quả xử lý tiếp tục được cập nhật trên hệ thống.

Như vậy, giá trị của Trạm Cảnh sát thông minh không dừng ở việc tạo thêm một kênh để người dân gửi thông tin, mà hướng tới hình thành quy trình xuyên suốt từ tiếp nhận - ghi nhận - chuyển xử lý - hỗ trợ người dân - cập nhật kết quả, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong xử lý trình báo, phản ánh.

Đáng chú ý, chức năng SOS được thiết kế như một kênh hỗ trợ khẩn cấp độc lập, giúp người dân nhanh chóng liên hệ trực tiếp với lực lượng Công an cơ sở trong những tình huống cần phản ứng tức thời.

Chức năng SOS kết nối trực tiếp với đường dây nóng của Công an phường gần nhất. (Ảnh: Hùng Đào)

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, cho biết: “Giải pháp trực tiếp góp phần giảm tải cho Công an cấp cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở; đồng thời thúc đẩy xây dựng Chính phủ số, tạo nền tảng mở rộng cho các dịch vụ thông minh khác phục vụ người dân”.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an). (Ảnh: Hùng Đào)

Mô hình xây dựng theo điều kiện Việt Nam

Trên thế giới, các mô hình tương tự đã được triển khai tại một số quốc gia và thành phố. Tuy nhiên, bài toán đặt ra tại Việt Nam không đơn thuần là đưa một mô hình có sẵn về ứng dụng.

Từ yêu cầu thực tiễn, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết đơn vị đã xây dựng bài toán nghiệp vụ và định hướng phát triển mô hình phù hợp với hệ thống dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam, trong đó đặc biệt chú trọng khả năng ứng dụng AI, tự động hóa quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin, kết nối với hệ thống nghiệp vụ, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo nguyên tắc được C06 xác định, các chức năng người dân thực hiện trên Kiosk phải bảo đảm: Đúng người - Đúng dữ liệu - Đúng quy trình - Đúng pháp luật. (Ảnh: Hùng Đào)

Đồng hành cùng C06, MK Group tham gia thiết kế, xây dựng và triển khai các giải pháp, đưa yêu cầu nghiệp vụ vào một hệ thống công nghệ có khả năng vận hành trong thực tế.

Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp công nghệ cũng được lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đánh giá là mô hình hợp tác cần được phát huy để công nghệ của Nhà nước và năng lực sáng tạo của doanh nghiệp cùng tạo ra những giá trị thiết thực cho người dân.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. Trong thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và tích hợp thêm các dịch vụ, tiện ích gắn với dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử VNeID.

Thông qua dự án, MK Group kỳ vọng tiếp tục đồng hành cùng C06 và các đơn vị liên quan trong việc ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, góp phần giảm tải cho lực lượng Công an cơ sở, nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự và từng bước mở rộng các dịch vụ thông minh lấy người dân làm trung tâm.