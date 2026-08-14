Viettel Store tung ưu đãi công nghệ đến 12 triệu đồng mùa tựu trường

(VTC News) -

Không chỉ tập trung vào điện thoại, chương trình lần này mở rộng danh mục sản phẩm, đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập, làm việc và giải trí. Điểm nhấn của chương trình là ưu đãi giảm tới 12 triệu đồng, giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể khi mua sắm thiết bị công nghệ.

Bên cạnh đó, chính sách thu cũ đổi mới, trợ giá đến 5 triệu đồng tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng muốn nâng cấp thiết bị mà không cần chi toàn bộ ngân sách cho sản phẩm mới.

Đặc biệt, khách hàng có nhu cầu nâng cấp máy tính xách tay có thể hưởng ưu đãi lên đời laptop, tặng đến 4 triệu đồng. Đây là lựa chọn đáng chú ý đối với học sinh, sinh viên và người đi làm đang tìm kiếm một thiết bị phục vụ học tập, làm việc trong năm học mới.

Viettel Store mang đến nhiều lựa chọn smartphone từ các thương hiệu phổ biến như Apple, Samsung, OPPO, Xiaomi, vivo, TECNO và HONOR. Nổi bật như iPhone 17 Pro Max 256GB trong thời gian khuyến mại giá chỉ còn 33.890.000 đồng, Galaxy S26 Ultra 256GB giá chỉ còn 28.990.000 đồng

Bên cạnh đó, OPPO A6T Pro 8GB/128GB với mức giá 9.390.000 đồng và OPPO Reno16 F 5G 8GB/256GB có giá 14.990.000 đồng, trợ giá thu cũ đến 4 triệu.

Với người dùng yêu thích thiết bị 5G trong phân khúc dễ tiếp cận, Xiaomi Redmi 17 5G 4GB/128GB có giá 5.590.000 đồng và phiên bản Redmi 17 6GB/256GB có giá 6.590.000 đồng là những lựa chọn đáng cân nhắc.

Bên cạnh đó, vivo Y39 5G 8GB/128GB được niêm yết ở mức 5.990.000 đồng; TECNO Spark 50 4GB/128GB có giá 4.390.000 đồng. Khách hàng cũng có thể tham khảo HONOR X8d 8GB/128GB với mức giá 6.290.000 đồng.

Danh mục smartphone đa dạng giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu học tập, liên lạc, giải trí và sử dụng mạng 5G.

Không dừng lại ở smartphone, chương trình còn có nhiều thiết bị công nghệ khác. Với nhóm thiết bị đeo, Huawei Watch Fit 5 dây cao su có giá 2.690.000 đồng, trong khi đồng hồ định vị Zobo S6 được bán với giá 1.790.000 đồng, phù hợp với nhu cầu theo dõi và kết nối trong gia đình.

Những khách hàng yêu thích trải nghiệm âm nhạc có thể lựa chọn loa kiểm âm Bluetooth Edifier MR3 với mức giá 1.690.000 đồng, đáp ứng nhu cầu nghe nhạc, giải trí tại nhà hoặc thiết lập không gian âm thanh cá nhân.

Đáng chú ý, hai dòng laptop nổi bật là Dell Pro 14 Essential PV14250, Core i3 và HP 250R G9 i5-1334U/8GB/512GB SSD/15.6 FHD có giá chỉ 17.990.000 đồng. Đây là những lựa chọn phù hợp cho học sinh, sinh viên và người dùng văn phòng cần một thiết bị phục vụ học tập, làm việc hằng ngày.

Bên cạnh các sản phẩm công nghệ cá nhân, Viettel Store còn đưa vào chương trình nhiều thiết bị gia dụng hiện đại. Robot hút bụi lau nhà MOVA P70 Pro Ultra màu đen có giá 13.590.000 đồng, trong khi máy hút bụi lau sàn Tineco Floor One S7 Stretch Steam có giá 9.490.000 đồng.

Có thể thấy chương trình “Deal mới tới trường - Săn quà 0 đồng” mở ra cơ hội mua sắm đa dạng, không chỉ dành cho học sinh, sinh viên mà còn phù hợp với các gia đình muốn đồng thời nâng cấp thiết bị công nghệ và tiện ích trong nhà.

Khách hàng quan tâm có thể nhanh chóng đến Viettel Store để tham khảo sản phẩm, kiểm tra ưu đãi và lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu, ngân sách hoặc mua ngay tại đây: https://viettelstore.vn/landing/back-to-school-2026.html

Để được tư vấn chi tiết về sản phẩm, giá bán và điều kiện áp dụng chương trình, liên hệ hotline miễn phí 1800.8123 để được tư vấn và hỗ trợ.