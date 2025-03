Công an triệu tập người đàn ông đánh đập vợ con trong bữa cơm

(VTC News) -

Ngày 25/3, Công an xã Hậu Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã triệu tập Nguyễn Thế H. (SN 1989, trú thôn Sơn Thành, xã Hậu Thành) - người đánh vợ con trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội - lên làm việc.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Hoàng khai do say rượu nên không làm chủ được hành vi của mình.

Nguyễn Thế H. tại cơ quan Công an

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông cầm một chiếc gậy đánh vào một đứa trẻ đang ngồi trước mâm cơm. Thấy vậy, một phụ nữ đang bế con nhỏ chạy lại can ngăn thì bị người này đánh tới tấp vào đầu. Kẻ này dùng chân đạp mạnh một đứa trẻ ngã vào cửa. Sau khi video đăng tải, nhiều người hết sức bất bình trước hành vi bạo lực của người đàn ông trên.

Được biết, sự việc trên xảy ra vào ngày 23/3, tuy nhiên, người vợ không tố cáo hành vi của chồng lên cơ quan chức năng. Ngày 24/3, người thân của người vợ sau khi xem hình ảnh vì quá bức xúc nên đã đăng tải clip lên mạng xã hội. Vợ chồng ông H. đã kết hôn nhiều năm, có 4 người con, trong đó con út chưa đầy 1 tuổi.