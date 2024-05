Tạm giữ hình sự kẻ đánh con gái 9 tháng tuổi tử vong

(VTC News) -

Ngày 4/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị tạm giữ Trần Lập Duy (29 tuổi, ngụ ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi Giết người.

Trần Lập Duy tại cơ quan điều tra.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, Trần Lập Duy không có nghề nghiệp, đang nuôi 2 con nhỏ gồm 1 cháu trai 28 tháng tuổi và con gái là cháu V., 9 tháng tuổi. Vợ của Duy bỏ nhà đi từ khi cháu V. mới hơn 2 tháng tuổi.

Trưa 2/5, Duy mua rượu về nhà uống một mình. Đến khoảng 15h cùng ngày, cháu V. thức dậy. Duy cho con uống sữa và tắm nhưng cháu quấy khóc. Dỗ không được, Duy bực tức dùng tay tát, đấm vào mặt cháu V. khiến cháu nằm bất động. Sau đó, Duy gọi điện cho cha ruột thông báo sự việc.

Công an xã Thành Long nhanh chóng đến hiện trường, cùng gia đình đưa bé V. đi cấp cứu nhưng bé không qua khỏi.

Đến 18h30 cùng ngày, Duy đến Công an xã Thành Long đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Châu Thành đến hiện trường điều tra. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của cháu V. do chấn thương sọ não.