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TS Nguyễn Trí Hiếu: Giá vàng giảm sâu, nhà đầu tư không vội bán tháo Giá vàng giảm sâu khiến nhà đầu tư trót 'đu đỉnh' lo lắng, TS Nguyễn Trí Hiếu đưa ra lời khuyên và chỉ rõ yếu tố bất ngờ sắp tới.

Hà Nội hình thành nhiều cực phát triển mới, bất động sản nội đô có còn 'nóng'? Trong định hướng 100 năm tới, Hà Nội xác định 9 cực phát triển với các chức năng riêng, nhằm phân bổ lại không gian phát triển theo hướng hợp lý hơn.

Khoảnh khắc bão Noul càn quét nam Trung Quốc, gió giật dữ dội quật đổ công trình Noul là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc từ đầu năm 2026 gây mưa lớn, gió giật dữ dội tại miền Nam Trung Quốc, buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán khẩn cấp.

Bộ GD&ĐT hoàn thiện đề án thi tốt nghiệp THPT trên máy tính Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã hoàn thiện Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026–2036, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Chờ mổ quá lâu, người phụ nữ New Zealand bay 9.000km đến Việt Nam thay khớp háng Sau 4 năm chờ đợi vẫn chưa đến lượt phẫu thuật tại quê nhà, người phụ nữ New Zealand vượt hơn 9.000km đến Việt Nam thay khớp háng, thoát cơn đau đeo bám cả thập kỷ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, vào Lăng viếng Bác Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

5 mỏ lớn nhất thế giới sản xuất được bao nhiêu tấn vàng? Phức hợp Nevada Gold Mines tại Mỹ là tổ hợp khai thác vàng lớn nhất thế giới tính theo sản lượng, với khoảng 83,9 tấn vào năm 2024.

Cái chết của bé gái 18 tháng tuổi sau 8 giờ bị bỏ quên trên xe của trường Khi được tìm thấy sau 8 giờ bị bỏ quên trên xe buýt của trường giữa trời nắng nóng, bé gái 18 tháng tuổi đã ở tình trạng nguy kịch và sau đó không qua khỏi.

Bị cấm hành nghề 10 năm ở Hàn Quốc, HLV Shin Tae-yong nói 'không vấn đề' HLV Shin Tae-yong khẳng định việc bị KFA cấm hành nghề 10 năm không ảnh hưởng đến công việc tại Persija Jakarta và tuyên bố sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Indonesia.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Cho đi để nhận lại hay nghĩa vụ? Trò chuyện cùng thầy Đỗ Xuân Quý, doanh nhân Đỗ Thị Như Quỳnh về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cách kiến tạo giá trị bền vững.

Mặc blouse, xưng 'bác sĩ 20 năm kinh nghiệm' để lừa bệnh nhân, thu hàng tỷ đồng Hoàng Trọng Nguyên, chủ phòng khám nha khoa ở Lạng Sơn, bị khởi tố vì giả danh bác sĩ, quảng cáo "20 năm kinh nghiệm" để khám, chữa bệnh.

Lần đầu công bố 1.000 bộ gene người Việt trên tạp chí hàng đầu thế giới Nhóm hơn 40 nhà khoa học Việt lần đầu công bố dữ liệu hệ gene của hơn 1.000 người Việt trên Nature Communications, mở nền tảng cho y học chính xác.

4 mẫu vòng đeo tay không màn hình cho người muốn tập trung Nhiều hãng công nghệ ra mắt loại vòng đeo tay không màn hình nhằm tối ưu thời lượng pin và hạn chế sự xao nhãng của người dùng.

Thắng Lào 5-0 ở ASEAN Cup 2026, đội tuyển Thái Lan vẫn bị chê Dù thắng đậm Lào ở trận ra quân ASEAN Cup 2026, đội tuyển Thái Lan vẫn bị tiền đạo huyền thoại chỉ trích vì sa sút thể lực và thiếu khát khao ghi thêm bàn.