Tin mới

Quỹ vàng lớn nhất thế giới gom hơn 10 tấn bất chấp giá biến động Sau 4 phiên liên tiếp mua vào, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã gom khoảng 10,3 tấn, nâng lượng nắm giữ lên hơn 1.000 tấn.

Cận cảnh đại công trường thi công nhà ga metro số 5 giữa trung tâm Hà Nội Dự án metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc vào giai đoạn thi công kết cấu ngầm khi triển khai tường vây đầu tiên tại ga S3, giữa khu vực trung tâm Hà Nội.

Trung Quốc sơ tán 340.000 người để ứng phó bão Noul Để ứng phó bão Noul, miền Nam Trung Quốc sơ tán hàng trăm nghìn người và tạm dừng nhiều dịch vụ giao thông.

Houthi phóng tên lửa vào cơ sở dầu mỏ, Mỹ lần đầu không tấn công Iran sau 2 tuần Lực lượng Houthi phóng tên lửa vào các cơ sở dầu mỏ dọc bờ Biển Đỏ ngày 25/7, trong khi đó không có vụ tấn công nào của Mỹ nhắm vào Iran lần đầu tiên trong 2 tuần.

58 năm khắc khoải chờ ngày đón mẹ về của con trai Anh hùng Lê Thị Riêng Gần sáu thập kỷ mang nỗi khắc khoải chưa thể đón mẹ về, ông Lê Chí Công đặt nhiều hy vọng vào cuộc khai quật năm nay để tìm lại hài cốt Anh hùng Lê Thị Riêng.

Giá vàng biến động thế nào trong 1 tuần qua? Trong tuần giao dịch từ ngày 20 - 25/7, thị trường vàng trong nước đã ghi nhận biến động mạnh, với mức sụt giảm lên tới 6 - 7 triệu đồng/lượng.

Giá xăng dầu hôm nay 26/7: Tiếp tục đi xuống Lúc 6h ngày 26/7, giá dầu WTI đứng ở mức 89,31 USD/thùng, giảm 2,88 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ đứng ở mức 96,78 USD/thùng, giảm 3,91 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay 26/7: Đi ngang phiên cuối tuần Sáng 26/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.051 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Vì sao thú cưng có bị stress vì nhà bừa bộn? Chó, mèo không quan tâm ngôi nhà đẹp hay xấu, nhưng môi trường sống lộn xộn và liên tục thay đổi có thể khiến chúng căng thẳng.

Dự báo thời tiết 26/7: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM cục bộ mưa to đến rất to Dự báo thời tiết ngày 26/7, Hà Nội trời nắng với nhiệt độ cao nhất 33-35°C, TP.HCM lại hứng mưa và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Thứ gì luôn đi lên mà không bao giờ đi xuống? Bạn đã sẵn sàng thử tài suy luận với câu đố tưởng dễ mà khó này chưa.

SLNA vô địch giải U21 Quốc gia 2026 Chiều 25/7, trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, trận chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026 đã diễn ra giữa U21 SLNA và U21 Thể Công Viettel.

Thượng Hải ngập nước: Phòng thủ bằng AI vẫn chịu thua mưa bão Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại Thượng Hải cho thấy những thách thức mà các siêu đô thị vẫn phải đối mặt trước thời tiết cực đoan.

Hơn 30 nghệ nhân lập kỷ lục chế biến 300 tô bún bò Huế cùng lúc Hơn 30 nghệ nhân ẩm thực đến từ nhiều địa phương cùng tham gia chế biến, quảng diễn 300 tô bún bò Huế góp phần xác lập Kỷ lục Việt Nam.