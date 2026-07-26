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Xuất bản ngày 26/07/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 26/07/2026 07:00 AM

Quỹ vàng lớn nhất thế giới gom hơn 10 tấn bất chấp giá biến động

(VTC News) -

Sau 4 phiên liên tiếp mua vào, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã gom khoảng 10,3 tấn, nâng lượng nắm giữ lên hơn 1.000 tấn.

VTC News
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