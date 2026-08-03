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Nút giao 4 tầng giải cứu kẹt xe ở TP.HCM tiếp tục lỡ hẹn Sau hơn một năm triển khai giai đoạn 3, nút giao Mỹ Thủy vẫn còn nhiều hạng mục dang dở. TP.HCM vừa gia hạn dự án giải phóng mặt bằng đến năm 2028.

Chuyên gia Indonesia bày kế đánh bại đội tuyển Việt Nam Chuyên gia bóng đá Indonesia chỉ ra 3 điều đội nhà cần làm để đánh bại đội tuyển Việt Nam trong trận đấu quyết định suất đi tiếp ở bảng A ASEAN Cup 2026.

Quảng Ngãi: Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, phát hiện chiếc bút khắc 'Thúy Phương' Lực lượng chức năng Quảng Ngãi phát hiện bên cạnh hài cốt liệt sĩ có một chiếc bút máy, thân bút còn khắc dòng chữ, trong đó hai chữ "Thúy Phương" vẫn còn khá rõ.

Chính phủ thông qua hồ sơ đề án thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh Tại Nghị quyết số 207 vừa được ban hành, Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Tại sao người Trung Quốc thường nói to nơi công cộng? Trong tâm thức người Trung Quốc, không khí sôi động, náo nhiệt với tiếng nói, tiếng cười vang dội được coi là biểu hiện của sự may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc.

Mưa lớn gây ngập úng nhiều khu vực ở Lào Cai Mưa lớn kéo dài từ đêm 2/8 khiến nhiều tuyến đường tại phường Lào Cai ngập sâu, có nơi nước dâng hơn 1 m, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Bé gái 6 tuổi bị bỏ trước cổng mái ấm ở Bắc Ninh cùng tâm thư của mẹ Bé gái khoảng 6 tuổi bị bỏ lại trước cổng Mái ấm Từ Tâm (Bắc Ninh) cùng quần áo, cặp sách và lá thư của người mẹ xin gửi con vì hoàn cảnh quá khó khăn.

Phê chuẩn bắt khẩn cấp Khánh Sky liên quan vụ đến xưởng Vua Quạt livestream chửi bới VKSND khu vực 7, tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hợi (SN 1992, Hưng Yên, biệt danh "Khánh Sky") để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bắt 2 người Lào vận chuyển ma túy và hơn 484 hộp pháo hoa nổ qua biên giới 2 người Lào cùng tang vật gồm 484 hộp pháo hoa nổ và 35 viên ma túy tổng hợp cất giấu trên xe bị lực lượng chức năng bắt giữ khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.

Siêu bão Dolphin mạnh bất thường, có thể 'nuốt chửng' bão khác Siêu bão Dolphin duy trì cường độ cực mạnh suốt hơn 60 giờ trên Tây Bắc Thái Bình Dương, được dự báo có thể "nuốt chửng" bão Kujira trong những ngày tới.

Xuyên đêm tìm kiếm nam thanh niên đi lạc trên bán đảo Sơn Trà Do gặp mưa lớn, trời tối, địa hình phức tạp và tầm nhìn hạn chế nên Q. bị mất phương hướng, không thể tìm được đường ra trên bán đảo Sơn Trà.

Đoàn Bảo Châu bị phạt 7 năm tù về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Đoàn Bảo Châu đã phát các video clip nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt lên mạng xã hội facebook để tuyên truyền chống Nhà nước.

Ưu tiên biện pháp kinh tế và dân sự, xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng Về chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, Chính phủ đề xuất ưu tiên áp dụng các biện pháp kinh tế, dân sự.

Đề xuất cán bộ cố ý gây thiệt hại phải bồi thường 30-50 tháng lương Người thi hành công vụ cố ý gây thiệt hại nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể phải bồi thường 30-50 tháng lương của người đó.