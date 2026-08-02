ACV đã rót bao nhiêu tiền vào siêu dự án sân bay Long Thành?

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn tăng tốc về đích, kéo theo dòng vốn ngày càng lớn từ chủ đầu tư, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ.
Cơn sốt trí tuệ nhân tạo đẩy giá chip nhớ và vi xử lý lên cao, khiến bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đứng trước nguy cơ đợt tăng giá mạnh nhất trong lịch sử.
Google sẽ giới thiệu Pixel 11 Pro vào ngày 12/8 với nhiều tính năng mới, giá khởi điểm 1.099 USD và thiết kế độc đáo.
Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu container Yanina của Nga ở Biển Đen, trong khi Moskva cáo buộc đây là hành động “cướp biển” nhằm vào một tàu chở hàng dân sự.
Phụ huynh Trung Quốc đang chọn trại hè tài chính để giúp con trẻ phát triển tư duy kinh doanh và quản lý tài sản, với mục tiêu sau này trở thành tỷ phú.
XSKG 2/8, trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 2/8/2026, xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 2/8/2026, xổ số Kiên Giang 2/8.
XSTG 2/8, trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 2/8/2026, xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 2/8/2026, xổ số Tiền Giang 2/8.
Tiến sĩ dược Phạm Đức Hùng quyết định đưa con về Việt Nam chữa răng sau khi nhận bảng chi phí điều trị tại Mỹ lên tới khoảng 4.000 USD.
Quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed được giới phân tích đánh giá là yếu tố tích cực giúp chứng khoán Việt Nam giải tỏa tâm lý, củng cố đà phục hồi thời gian tới.
Quá trình khai quật mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, lực lượng chức năng Đà Nẵng phát hiện tấm bia khắc dòng chữ 'Liệt sĩ NG T TRO; S 1949'.
Theo truyền thông, người đầu tiên lên tiếng kêu gọi giúp đỡ là bà Zarina Nazimova, mẹ của hai chị em người Nga bị sát hại ở Thái Lan.
Một vụ nổ lớn xảy ra tại căn nhà trong hẻm 261 đường Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông, TP.HCM) rạng sáng 2/8, khiến 2 người bị thương, 3 căn nhà hư hỏng.
Bộ Y tế đề xuất bảo hiểm y tế chi trả khám chữa bệnh tại nhà cho 7 nhóm người khó tiếp cận cơ sở y tế, đồng thời mở rộng thanh toán với khám từ xa và y học gia đình.
Gây chú ý trong "Spider-Man 4", Sadie Sink không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất mà còn gây ấn tượng với mái tóc đỏ đặc trưng cùng nhan sắc được ví như búp bê.
Sau khi voi rừng phá tường rào, vào khuôn viên trường học ở Sơn La, chính quyền xã Huổi Một phát cảnh báo khẩn tới người dân.
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