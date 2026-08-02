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ACV đã rót bao nhiêu tiền vào siêu dự án sân bay Long Thành? Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn tăng tốc về đích, kéo theo dòng vốn ngày càng lớn từ chủ đầu tư, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ.

iPhone 18 Pro có thể tăng tới 300 USD, giá khởi điểm 1.400 USD Cơn sốt trí tuệ nhân tạo đẩy giá chip nhớ và vi xử lý lên cao, khiến bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đứng trước nguy cơ đợt tăng giá mạnh nhất trong lịch sử.

Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu container của Nga ở Biển Đen Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu container Yanina của Nga ở Biển Đen, trong khi Moskva cáo buộc đây là hành động “cướp biển” nhằm vào một tàu chở hàng dân sự.

Phụ huynh Trung Quốc cho con đi trại hè tài chính để thành 'Warrent Buffett nhí' Phụ huynh Trung Quốc đang chọn trại hè tài chính để giúp con trẻ phát triển tư duy kinh doanh và quản lý tài sản, với mục tiêu sau này trở thành tỷ phú.

XSKG 2/8 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 2/8/2026 XSKG 2/8, trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 2/8/2026, xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 2/8/2026, xổ số Kiên Giang 2/8.

XSTG 2/8 - Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 2/8/2026 XSTG 2/8, trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 2/8/2026, xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 2/8/2026, xổ số Tiền Giang 2/8.

Đưa con chữa răng ở Mỹ hết hơn 100 triệu, về Việt Nam chưa đến 4 triệu đồng Tiến sĩ dược Phạm Đức Hùng quyết định đưa con về Việt Nam chữa răng sau khi nhận bảng chi phí điều trị tại Mỹ lên tới khoảng 4.000 USD.

Chứng khoán Việt diễn biến thế nào khi Fed giữ nguyên lãi suất? Quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed được giới phân tích đánh giá là yếu tố tích cực giúp chứng khoán Việt Nam giải tỏa tâm lý, củng cố đà phục hồi thời gian tới.

Khai quật mộ liệt sĩ ở Đà Nẵng, phát hiện tấm bia khắc dòng chữ 'NG T TRO' Quá trình khai quật mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, lực lượng chức năng Đà Nẵng phát hiện tấm bia khắc dòng chữ 'Liệt sĩ NG T TRO; S 1949'.

Manh mối vụ sát hại 5 người ở Thái Lan từ lời kể nhân chứng Theo truyền thông, người đầu tiên lên tiếng kêu gọi giúp đỡ là bà Zarina Nazimova, mẹ của hai chị em người Nga bị sát hại ở Thái Lan.

Nổ lớn lúc rạng sáng ở TP.HCM, 2 người bị thương, 3 căn nhà hư hỏng Một vụ nổ lớn xảy ra tại căn nhà trong hẻm 261 đường Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông, TP.HCM) rạng sáng 2/8, khiến 2 người bị thương, 3 căn nhà hư hỏng.

Đề xuất 7 nhóm người được bảo hiểm y tế chi trả khi khám tại nhà Bộ Y tế đề xuất bảo hiểm y tế chi trả khám chữa bệnh tại nhà cho 7 nhóm người khó tiếp cận cơ sở y tế, đồng thời mở rộng thanh toán với khám từ xa và y học gia đình.

Mỹ nhân tóc đỏ gây sốt trong 'Spider-Man 4', nhan sắc như búp bê Gây chú ý trong "Spider-Man 4", Sadie Sink không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất mà còn gây ấn tượng với mái tóc đỏ đặc trưng cùng nhan sắc được ví như búp bê.