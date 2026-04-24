Chủ xe doanh nhân nói về VinFast VF 9: Lái nhàn và thư giãn hơn

(VTC News) -

“VF 9 mang tới cảm giác nhàn và thư giãn”

Sau nhiều năm sử dụng xe sang, anh Phạm Ngọc Dương, chủ doanh nghiệp tại Hà Nội, cho biết VinFast VF 9 là mẫu xe khiến anh hài lòng nhất nhờ cảm giác cầm lái khác biệt.

“Mặc dù đã sử dụng qua nhiều dòng xe, từ phổ thông đến hạng sang, nhưng chỉ VF 9 mang tới cho tôi cảm giác đi đường xa mà nhàn và thư giãn như vậy”, anh Dương nói.

Theo vị doanh nhân này, hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS cho phép xe tự giữ làn, kiểm soát tốc độ, giúp người lái “ít khi phải chỉnh vô lăng hay chạm vào chân ga trên đường trường”. Nhờ giảm tải thao tác liên tục, những hành trình dài trở nên thư thái hơn, đồng thời an toàn cũng được tăng lên rõ rệt.

Cùng quan điểm, anh Thịnh Văn Hạnh, doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ, cho rằng giá trị lớn nhất của hệ thống hỗ trợ lái nằm ở việc giảm mệt mỏi trên những chặng đường dài. “Bật lên là xe tự động bám làn, điều chỉnh tốc độ dựa theo xe phía trước”, anh nói.

Cũng theo doanh nhân này, điều khiến người lái mệt không chỉ nằm ở quãng đường dài mà còn ở việc phải liên tục xử lý thông tin và thao tác. Khi những phần việc đó được công nghệ hỗ trợ, người lái giữ được sự tập trung tốt hơn và mức độ an toàn cũng được củng cố rõ rệt.

Ở một trải nghiệm khác, YouTuber Fabo Nguyễn cho biết VF 9 khiến anh bất ngờ với sự hỗ trợ hiệu quả của các công nghệ trên xe, đặc biệt trong những tình huống cần xử lý chính xác.

“Hệ thống camera toàn cảnh xung quanh hỗ trợ tốt khi tôi cần di chuyển qua khúc cua hẹp. Hơn hết, xe rất an toàn khi đi qua đường trơn trượt và cho cảm giác phanh rất êm ái, không hề giật cục”, chủ xe này chia sẻ.

Đầm chắc, ổn định: Nền tảng tạo nên sự an tâm

Nếu hệ thống hỗ trợ lái giúp người dùng cảm thấy nhàn nhã hơn trên đường dài, thì nền tảng vận hành của VF 9 lại tạo ra cảm giác yên tâm trong mọi tình huống.

Anh Vũ Ngọc Hải, hiện đang điều hành một doanh nghiệp tại Hà Nội, cho rằng sự an toàn đến từ mô-men xoắn lên tới 620 Nm, mang lại cảm giác “đạp ga đến đâu là tăng tốc đến đấy”, cùng với sự chủ động cho người lái trong những tình huống cần xử lý nhanh. Anh cũng cho rằng thiết kế của VF 9 giúp xe xoay trở tốt và vận hành ổn định trong nhiều điều kiện đường sá khác nhau.

“Trọng tâm của VinFast VF 9 không cao như một số xe khác. Vì thế, lúc đi đường đèo dốc quanh co, xe sẽ chạy ổn định hơn”, anh Hải đánh giá.

Bên cạnh đó, cấu trúc khung gầm vững chắc cùng hệ thống 11 túi khí cũng tạo nên lớp “pháo đài” bảo vệ những người ngồi trong xe. Nhờ đó, VF 9 không chỉ phục vụ tốt công việc hằng ngày của anh Hải mà còn trở thành lựa chọn cho những chuyến đi gia đình, khi sự ổn định và tin cậy luôn là ưu tiên hàng đầu.

Ở góc nhìn khác, anh Tuấn, một doanh nhân từng sử dụng nhiều dòng xe SUV cỡ lớn, cho rằng đi cùng cảm giác lái chắc chắn là lợi thế tiết kiệm chi phí đặc trưng của xe điện, giúp việc sử dụng VF 9 mỗi ngày trở nên nhẹ nhàng hơn với anh.

“Từ khi có VF 9, thói quen dùng ô tô của tôi thay đổi hẳn. Anh em vẫn đùa với nhau rằng từ hồi mua xe điện, đi mua chai nước mắm cũng lấy xe đi”, anh Tuấn chia sẻ về trải nghiệm lái xe hằng ngày của mình.

Với những người dùng đã có nhiều trải nghiệm với ô tô, đặc biệt là doanh nhân - những người tìm kiếm sự tin cậy, VinFast VF 9 trở thành một lựa chọn tối ưu: một chiếc xe đủ tiện lợi để sử dụng mỗi ngày, và đủ an tâm để chở cả gia đình trên những hành trình dài.