Bảng giá xe Toyota Vios tháng 6/2026 mới nhất

(VTC News) -

Toyota Vios là một trong những mẫu sedan hạng B được người dùng Việt Nam quan tâm nhờ ưu điểm bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng hợp lý.

Trong tháng 6/2026, Toyota Việt Nam vẫn duy trì 3 phiên bản Vios gồm 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G CVT với mức giá từ 458 triệu đồng.

Bảng giá xe Toyota Vios tháng 6/2026 (Nguồn: Toyota)

Theo công bố từ Toyota Việt Nam, giá niêm yết Toyota Vios trong tháng 6/2026 như sau:

Phiên bản Giá niêm yết Toyota Vios 1.5E MT 458 triệu đồng Toyota Vios 1.5E CVT 488 triệu đồng Toyota Vios 1.5G CVT 545 triệu đồng Phiên bản màu trắng ngọc trai Cộng thêm 8 triệu đồng

Giá lăn bánh Toyota Vios tháng 6/2026 (Nguồn: Toyota)

Toyota Việt Nam vẫn duy trì 3 phiên bản Vios gồm 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G CVT với mức giá từ 458 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Giá lăn bánh thực tế sẽ khác nhau tùy khu vực đăng ký xe. Dưới đây là mức giá tham khảo được cập nhật từ website chính thức của Toyota:

Phiên bản Hà Nội TP.HCM Các tỉnh khác Vios 1.5E MT Khoảng 534 triệu đồng Khoảng 525 triệu đồng Khoảng 505 triệu đồng Vios 1.5E CVT Khoảng 567 triệu đồng Khoảng 558 triệu đồng Khoảng 538 triệu đồng Vios 1.5G CVT Khoảng 631 triệu đồng Khoảng 620 triệu đồng Khoảng 600 triệu đồng

Toyota Vios tháng 6/2026 có ưu đãi gì?

Toyota Việt Nam vừa công bố chương trình khuyến mại áp dụng trong tháng 6/2026 dành cho khách hàng mua xe mới, đồng thời triển khai nhiều ưu đãi về tài chính và bảo hiểm thông qua hệ thống đại lý trên toàn quốc. Chương trình diễn ra từ ngày 1/6 đến hết ngày 30/6/2026.

Theo đó, các mẫu xe được hưởng ưu đãi gồm Toyota Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross. Đối tượng áp dụng là khách hàng hoàn tất thanh toán 100% giá trị xe và được đại lý xuất hóa đơn GTGT trong thời gian diễn ra chương trình. (Toyota Việt Nam)

Bên cạnh ưu đãi dành cho xe mới, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) cũng triển khai các gói vay mua xe với mức lãi suất ưu đãi trong tháng 6 nhằm hỗ trợ khách hàng giảm áp lực tài chính khi sở hữu xe Toyota. Khách hàng có nhu cầu vay mua xe có thể liên hệ trực tiếp các đại lý Toyota hoặc TFSVN để được tư vấn chi tiết về điều kiện và mức lãi suất áp dụng.

Có nên mua Toyota Vios 2026 không?

Toyota Vios 2026 vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT tùy phiên bản. Mẫu sedan này được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng thấp.

Bên cạnh đó, Toyota Vios còn sở hữu không gian nội thất rộng rãi, hệ thống an toàn được nâng cấp và mạng lưới dịch vụ hậu mãi rộng khắp cả nước, giúp mẫu xe luôn nằm trong nhóm sedan bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Giá xe ô tô Toyota Vios tháng 6/2026 hiện dao động từ 458 - 545 triệu đồng tùy phiên bản. Với lợi thế về độ bền, khả năng giữ giá và các chương trình ưu đãi hấp dẫn từ hãng và đại lý, Toyota Vios tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc đối với khách hàng đang tìm kiếm một mẫu sedan hạng B phục vụ nhu cầu gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ.

Lưu ý: Mức giá trên là giá bán lẻ đề xuất của hãng, chưa bao gồm các khoản chi phí lăn bánh như lệ phí trước bạ, phí đăng ký biển số, đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và phí bảo trì đường bộ.