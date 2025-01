Chủ tịch Bắc Ninh: Phá đường dây lừa đảo 1.000 tỷ tạo sự yên tâm cho Nhân dân

(VTC News) -

Triệt xóa đường dây lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của 13.000 người.

Sáng 27/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đến thăm, động viên các lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh trực Tết Nguyên đán và khen thưởng các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn có thư khen và trao thưởng nóng cho 12 tập thể.

Theo đó, ngày 22/1, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương triệt phá thành công chuyên án "CPC9" đấu tranh với ổ nhóm đối tượng hoạt động tại Campuchia, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Thủ đoạn của đường dây này là giả danh công an cấp phường, công an cấp huyện, cán bộ ngành Thuế, Điện, Giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế… sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Bước đầu công an làm rõ, từ tháng 5/2024 đến nay, có hơn 13.000 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 1.000 tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan điều tra đã triệu tập, bắt giữ gần 60 đối tượng, trong đó nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu, vai trò quan trọng trong ổ nhóm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, ông Vương Quốc Tuấn ghi nhận, chúc mừng, biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh phối hợp cùng các đơn vị trong triển khai phá án, nhất trước thời điểm Tết Nguyên đán, tạo sự yên tâm tuyệt đối của quần chúng Nhân dân.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, điều này cũng tạo dư luận tốt về hình ảnh lực lượng Công an nói chung và tạo nên thương hiệu của Công an tỉnh Bắc Ninh trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Thời gian tới, nhận định tình hình tội phạm trên các lĩnh vực sẽ còn phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Công an tỉnh tập trung cao nhất trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nhất là các loại tội phạm mang tính chất đặc thù của địa phương như tội phạm hình sự, tội phạm công nghệ cao, tội phạm và các hành vi vi phạm về môi trường…

