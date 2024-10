Cho vay lãi suất 'cắt cổ' 730%/năm, nữ quái ở Quảng Nam bị bắt

(VTC News) -

Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Ngân (SN 1986, trú tại Tổ 31, thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tống đạt các quyết định khởi tố đối với Trịnh Thị Ngân. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 1-3/2023, Trịnh Thị Ngân đã chuyển cho Trương Thị Quỳnh C. vay 70 khoản với tổng số tiền 1.635.000.000đ, thời hạn vay từ 10 ngày đến 29 ngày.

Mức lãi suất Ngân đưa ra khi cho vay từ 15% đến 20% trên số tiền vay. Tương ứng với mức lãi suất thấp nhất 347,61%/năm và cao nhất là 730%/năm. Chị C. đã trả số tiền gốc 1.635.000.000 đồng, tiền lãi 310.750.000 đồng.

Cơ quan chức năng xác định, tiền lãi hợp pháp mà Ngân được nhận theo quy định pháp luật là 87.956.620 đồng (20%/năm), số tiền Ngân thu lợi bất hợp pháp là 222.793.379 đồng.

Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.