Chiều tối và đêm nay, miền Bắc hứng mưa dông, cục bộ mưa to

(VTC News) -

Video: Dự báo thời tiết ngày 13/7.

Sáng nay 13/7, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Chiều tối và đêm cùng ngày, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Chiều và đêm 13/7, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 15-30mm, cục bộ có nơi trên 90mm.

Dự báo chiều tối và đêm nay 13/7, miền Bắc hứng mưa dông, có nơi mưa rất to. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Trong những giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Cụ thể: Lào Cai: Bắc Hà, Bảo Yên , Mường Khương, Si Ma Cai, Bát Xát.

Yên Bái: Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình.

Hà Giang: Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Xín Mần, Quang Bình.

Tuyên Quang: Chiêm Hóa, Lâm Bình , Hàm Yên.

Tại Hà Nội, từ 13-15/7 ngày nắng, trong đó 13/7 có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 15-17/7, thủ đô xuất hiện mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ 18/7, khu vực này mưa rào và dông rải rác. ngày 19/7 có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh.

Dự báo tình hình nắng nóng ở Trung Bộ, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ 14/7 nắng nóng suy giảm ở các khu vực này.

Nhận định thời tiết từ đêm 14/7 đến ngày 22/7, cơ quan khí tượng cho hay, từ đêm 14-16/7, Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ 17-19/7, khu vực này mưa rào và dông rải rác.

Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm 14-16/7 khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ 17-18/7 mưa rào và dông rải rác.

Nam Trung Bộ từ đêm 14-17/7 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông trong thời kỳ dự báo, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong đó, Tây Nguyên từ chiều tối 14-15/7 mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trên biển, từ 13-14/7, trên dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông khả năng hình thành một vùng áp thấp.

Ngày và đêm 13/7, Khánh Hòa đến Cà Mau, phía Nam của khu vực giữa Biển Đông, nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan sóng biển cao 1,5-2,5m.

Ngày và đêm 14/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Tình hình gió mạnh và sóng lớn trên biển còn kéo dài trong những ngày tới.