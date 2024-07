Biển Đông khả năng hình thành vùng áp thấp, miền Bắc sắp mưa lớn

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực giữa Biển Đông. Ngày 13-14/7, trên dải hội tụ nhiệt đới khả năng hình thành vùng áp thấp (có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới), ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc và giữa Biển Đông, sau đó ảnh hưởng tới vịnh Bắc Bộ và vùng biển Trung Bộ.

Khoảng 14-16/7, Bắc và Trung Trung Bộ khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Biển Đông khả năng sắp đón áp thấp nhiệt đới. (Ảnh minh hoạ)

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ nay đến 10/8, trên Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, khả ảnh hưởng đến khu vực đất liền.

Trên phạm vi toàn quốc sẽ có nhiều ngày mưa rào và dông, nguy cơ xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng kéo dài khoảng 2-4 ngày. Người dân cần đề phòng các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá.

Khu Việt Bắc của Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, các nơi khác thuộc khu vực Bắc Bộ, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ dưới.

Dự báo ngày 12-13/7, từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ 14/7 nắng nóng suy giảm.

Ngày 12/7, trung du, đồng bằng Bắc Bộ, phía nam Sơn La và Hòa Bình duy trì hình thái thời tiết nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ 13/7, nắng nóng ở các khu vực này suy giảm.

Trong 1 tháng tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C, trong đó Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn khoảng 0,1 - 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.