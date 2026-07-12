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Xuất bản ngày 12/07/2026 02:37 PM
Xuất bản ngày 12/07/2026 02:37 PM

Câu đố '2 con vịt đi trước 2 con vịt' khiến 99,9% người chơi bó tay

Lệ Thu
Lệ Thu
(VTC News) -

Câu đố về số lượng con vịt khiến nhiều người mắc bẫy tư duy đang khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa về đáp án chính xác.

Nội dung câu đố như sau:

2 con vịt đi trước 2 con vịt

2 con vịt đi sau 2 con vịt

2 con vịt đi giữa 2 con vịt.

Hỏi có tất cả bao nhiêu con vịt?

Bạn có tìm ra đáp án câu đố '2 con vịt đi trước 2 con vịt' khiến 99,9% người chơi trả lời sai?

Bạn có tìm ra đáp án câu đố ‘2 con vịt đi trước 2 con vịt’ khiến 99,9% người chơi trả lời sai?

Thoạt nhìn, không ít người vội đưa ra các đáp án như 6, 8 hoặc thậm chí nhiều hơn vì cho rằng mỗi nhóm vịt được nhắc đến là một nhóm khác nhau. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng các điều kiện trong đề bài hoàn toàn có thể cùng đúng với một số lượng vịt ít hơn.

Điểm khiến câu đố trở nên hóc búa nằm ở cách diễn đạt. Người giải không chỉ cần đếm số lượng mà còn phải hình dung vị trí của từng con vịt để xem liệu các điều kiện có thể đồng thời thỏa mãn hay không.

Đây là dạng câu đố kiểm tra khả năng suy luận không gian và tư duy logic, thay vì khả năng tính toán. Chỉ cần thay đổi góc nhìn, đáp án có thể khác hoàn toàn so với suy nghĩ ban đầu.

Bạn cho rằng có tất cả bao nhiêu con vịt?

Hãy để lại lời giải phía dưới bình luận và so sánh với đáp án của những người chơi khác nhé.

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