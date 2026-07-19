Nạn nhân bị thương nặng nhất vụ lật ca nô ở Phú Quốc đã tỉnh táo

(VTC News) -

Ngày 19/7, bác sĩ CK2 Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết, sau 6 ngày chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị chuyên sâu, sức khỏe của nam bệnh nhân 54 tuổi-bệnh nhân bị tổn thương nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc dần ổn định và nhiều chuyển biến tích cực.

Bệnh nhân tổn thương nặng nhất trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc đã tỉnh táo. (Ảnh: BV Chợ Rẫy)

Theo bác sĩ Linh, hiện bệnh nhân tỉnh táo, hô hấp không cần sự hỗ trợ oxy, huyết áp ổn định. Bệnh nhân cũng được rút máy tạo nhịp và có thể tự ăn uống sinh hoạt nhẹ nhàng tại giường bệnh.

Dự kiến ngày mai (20/7), sau khi hội chẩn toàn viện, bệnh nhân sẽ được chuyển đến các khoa liên quan để tiếp tục theo dõi thêm về tim mạch, tăng cường dinh dưỡng và tập vật lý trị liệu.

Trước đó, vào sáng 13/7, sau khi các bác sĩ tại địa phương thực hiện thành công ca can thiệp mạch vành khẩn cấp kéo dài hơn 2 giờ, bệnh nhân đủ điều kiện an toàn để vận chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị chuyên sâu. Bệnh nhân được chuyển bằng đường hàng không từ Phú Quốc đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Vụ lật ca nô xảy ra vào chiều 11/7 tại vùng biển gần Hòn Mây Rút Ngoài, An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) khiến 15 người chết, 21 người được cứu sống.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Bệnh viện Chợ Rẫy kích hoạt phương án hỗ trợ khẩn cấp, cử ê-kíp chuyên gia đến Phú Quốc phối hợp cấp cứu các nạn nhân nặng, đồng thời hỗ trợ máu, vật tư y tế và chuẩn bị tiếp nhận các trường hợp cần điều trị chuyên sâu tại TP.HCM.

Bệnh nhân 54 tuổi là trường hợp bị đa chấn thương nặng nhất. Ngoài tổn thương não và phổi do hít nước biển, người bệnh còn bị nhồi máu cơ tim cấp, rối loạn huyết động nghiêm trọng, đòi hỏi phải vừa hồi sức tích cực vừa can thiệp tim mạch khẩn cấp.