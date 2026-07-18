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Xuất bản ngày 18/07/2026 03:40 PM
Xuất bản ngày 18/07/2026 03:40 PM

Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 18/7/2026 - XSBP 18/7

(VTC News) - XSBP 18/7, trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 18/7/2026, xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 18/7/2026, KQXSBP 18/7.

Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 18/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước quay thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBP 18/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 18/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 18/7/2026 - Xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 18/7/2026

Xem lại KQXSBP các kỳ trước

- XSBP 11/7/2026

Kết quả xổ số Bình Phước ngày 11/7/2026 có giải đặc biệt là 087990 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBP 11/7, kết quả xổ số Bình Phước ngày 11/7/2026.

XSBP 11/7, kết quả xổ số Bình Phước ngày 11/7/2026.

- XSBP 4/7/2026

Kết quả xổ số ngày 4/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 660209 và các hạng giải khác như sau:

XSBP 4/7, kết quả xổ số Bình Phước ngày 4/7/2026.

XSBP 4/7, kết quả xổ số Bình Phước ngày 4/7/2026.

- XSBP 27/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng ngày 27/6/2026 như sau:

XSBP 27/6, kết quả xổ số Bình Phước ngày 27/6/2026.

XSBP 27/6, kết quả xổ số Bình Phước ngày 27/6/2026.

- XSBP 20/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng ngày 20/6/2026 với giải đặc biệt là 660290 và các hạng giải khác như sau:

XSBP 20/6, kết quả xổ số Bình Phước ngày 20/6/2026.

XSBP 20/6, kết quả xổ số Bình Phước ngày 20/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBP

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Phước gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho những vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 do Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 3 do Công ty XSKT Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 4 do Công ty XSKT Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 do Công ty XSKT An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 7 do Công ty XSKT Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty XSKT Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 18/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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