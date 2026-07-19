Galaxy Z Fold 8 Ultra 'Lionel Messi' giá hơn 330 triệu đồng

(VTC News) -

Bộ sản phẩm giới hạn mới của thương hiệu Caviar (trụ sở tại Dubai) lấy cảm hứng từ hai biểu tượng thể thao lớn của bóng đá đương đại. Phiên bản dành cho siêu sao Lionel Messi được phát triển trên nền mẫu điện thoại màn hình gập Galaxy Z Fold 8 Ultra chưa ra mắt của Samsung. Trong khi đó, phiên bản tôn vinh tiền đạo Cristiano Ronaldo sử dụng thiết kế của mẫu iPhone 17 Pro từ Apple.

Điểm nhấn trên mặt lưng của cả hai thiết bị là bức chân dung của danh thủ được chạm khắc bằng kỹ thuật tráng men thủ công cloisonné, kết hợp với các chi tiết trang trí bằng vàng 24-karat.

Trên lớp men, mỗi cầu thủ đều khoác lên mình số áo thi đấu biểu tượng gắn liền với sự nghiệp: số 10 của Messi và số 7 của Ronaldo. Để đảm bảo tính độc bản, hãng chế tác cho biết chỉ sản xuất giới hạn đúng 19 chiếc cho mỗi phiên bản trên toàn thế giới.

Thiết kế mặt lưng của Galaxy Z Fold 8 Ultra “Lionel Messi” do Caviar công bố.

Cả hai dòng máy chế tác đều được trang bị cấu hình bộ nhớ trong 256 GB. Phiên bản Galaxy Z Fold 8 Ultra “Lionel Messi” có giá bán được ấn định ở mức 13.130 USD (khoảng 333,5 triệu đồng). Mức giá này cao gấp nhiều lần so với giá bán dự kiến của phiên bản tiêu chuẩn không qua chế tác là 2.099 USD (khoảng 53,3 triệu đồng).

Đối với phiên bản iPhone 17 Pro “Cristiano Ronaldo”, thiết bị có giá niêm yết là 11.410 USD (gần 290 triệu đồng). Trong khi đó, mẫu iPhone 17 Pro phiên bản gốc dung lượng 256 GB trên thị trường hiện có giá chỉ khoảng 1.099 USD (khoảng 27,9 triệu đồng).

Theo thông báo từ Caviar, sau khi khách hàng hoàn tất thủ tục đặt hàng, sản phẩm sẽ được lắp ráp thủ công và vận chuyển trong vòng một đến bốn ngày làm việc sau khi hoàn thiện.

Tuy nhiên, người mua phiên bản Messi sẽ phải chờ thêm một thời gian ngắn do mẫu máy nền tảng Galaxy Z Fold 8 Ultra dự kiến ngày 22/7 tới đây mới chính thức được Samsung trình làng tại sự kiện công nghệ toàn cầu.