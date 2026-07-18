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Xuất bản ngày 18/07/2026 03:40 PM
Xuất bản ngày 18/07/2026 03:40 PM

Kết quả xổ số Long An hôm nay 18/7/2026 - Trực tiếp XSLA 18/7

(VTC News) - XSLA 18/7, trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 18/7/2026, xổ số Long An thứ Bảy ngày 18/7/2026, xổ số Long An 18/7.

Kết quả xổ số Long An hôm nay 18/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSLA 18/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 18/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 18/7/2026 - Xổ số Long An thứ Bảy ngày 18/7/2026

Xem lại KQXSLA các kỳ trước

- XSLA 11/7/2026

Kết quả xổ số Long An ngày 11/7/2026 có giải đặc biệt là 016397 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSLA 11/7, kết quả xổ số Long An ngày 11/7/2026.

XSLA 11/7, kết quả xổ số Long An ngày 11/7/2026.

- XSLA 4/7/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng ngày 4/7/2026 như sau:

XSLA 4/7, kết quả xổ số Long An ngày 4/7/2026.

XSLA 4/7, kết quả xổ số Long An ngày 4/7/2026.

- XSLA 27/6/2026

Kết quả xổ số Long An ngày 27/6/2026 có giải đặc biệt là 218731 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSLA 27/6, kết quả xổ số Long An ngày 27/6/2026.

XSLA 27/6, kết quả xổ số Long An ngày 27/6/2026.

- XSLA 20/6/2026

Kết quả xổ số ngày 20/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 686902 và các hạng giải khác như sau:

XSLA 20/6, kết quả xổ số Long An ngày 20/6/2026.

XSLA 20/6, kết quả xổ số Long An ngày 20/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho những vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do Công ty XSKT Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do Công ty XSKT An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do Công ty XSKT Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 18/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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