Tai nạn 5 người chết tại trại chăn nuôi: Sức khỏe 2 nạn nhân bị thương ra sao?

(VTC News) -

Thông tin về tình trạng các nạn nhân bị thương sau tai nạn lao động trong trại chăn nuôi khiến 5 người chết, ông Lê Văn Tiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cho biết, sáng 19/7, hai nạn nhân bị thương là anh T.VH. và P.V.H được chuyển viện từ Thanh Hóa ra bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị và theo dõi sức khỏe.

“Chúng tôi được báo cáo lại, sức khỏe 2 nạn nhân này tốt hơn, qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi sức khỏe”, ông Tiến nói.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 5 người chết, 2 người bị thương.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, UBND xã Thạch Quảng cùng lãnh đạo Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa đến thăm, chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân tử vong.

Danh tính 5 nạn nhân xấu số gồm: B.V.V (SN 1989, trú thôn Khò, xã Điền Quang, tỉnh Thanh Hoá); T.V.L (SN 1991, trú thôn Lùng, xã Điền Quang); B.V.T (SN 1987, trú thôn Khò, xã Điền Quang, tỉnh Thanh Hoá); N.V.T (SN 1992, trú xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa) và T.Đ.C (SN 1998, trú TP Hà Nội).

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hoá cùng chính quyền địa phương thăm hỏi, chia buồn các gia đình nạn nhân tử nạn.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 17h30 ngày 18/7, anh B.V.V. - công nhân của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng) đang sửa chữa điện tại bể lọc phân thì bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt, khó thở.

Phát hiện sự việc, anh T.V.L. cùng 5 công nhân khác có mặt gần đó lần lượt xuống ứng cứu và gặp nạn. Tất cả các nạn nân đều được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy để cấp cứu, song có 3 nạn nhân tử vong gồm: B.V.V, T.V.L, B.V.T. Đến 9h sáng nay, thêm 2 nạn nhân nữa không qua khỏi là anh T.Đ.C. và N.V.T.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, UBND xã Thạch Quảng chỉ đạo các lực lượng tại chỗ phối hợp với doanh nghiệp và các cơ quan chức năng triển khai công tác cứu hộ, sơ cứu ban đầu và huy động phương tiện đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất.

Chính quyền địa phương cũng chủ động phối hợp với các bệnh viện để bảo đảm công tác tiếp nhận, cấp cứu và điều trị, đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật tình trạng sức khỏe của những người bị thương.

UBND xã Thạch Quảng yêu cầu Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa tạm dừng hoạt động tại khu vực xảy ra tai nạn, rào chắn, đặt biển cảnh báo, bảo quản toàn bộ hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam, chủ đầu tư dự án nuôi lợn giống và lợn thương phẩm tại các xã Thạch Tượng và Thạch Lâm, huyện Thạch Thành cũ (nay là xã Thạch Quảng). Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2021 với tổng vốn hơn 770 tỷ đồng, diện tích hơn 50 ha, quy mô 5.600 lợn nái và hơn 158.000 lợn thịt mỗi năm. Doanh nghiệp bắt đầu nhập lợn vào chăn nuôi từ tháng 10/2022.