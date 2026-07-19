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Xuất bản ngày 19/07/2026 02:43 PM
Xuất bản ngày 19/07/2026 02:43 PM

Lai Châu: Xuất hiện vết nứt trên núi, di dời hơn 1.200 người ngay trong đêm

(VTC News) -

Một vết nứt lớn xuất hiện trên núi khiến 1.256 người dân bản Noong Thăng, xã Mường Than (Lai Châu) phải di dời khẩn cấp trong đêm để tránh nguy cơ sạt lở.

VTC News
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