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Lai Châu: Xuất hiện vết nứt trên núi, di dời hơn 1.200 người ngay trong đêm Một vết nứt lớn xuất hiện trên núi khiến 1.256 người dân bản Noong Thăng, xã Mường Than (Lai Châu) phải di dời khẩn cấp trong đêm để tránh nguy cơ sạt lở.

Tai nạn 5 người chết tại trại chăn nuôi: Sức khỏe 2 nạn nhân bị thương ra sao? Sau khi được sơ cứu ban đầu, 2 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động tại trại chăn nuôi ở Thanh Hóa được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

MediaMart tưng bừng Mega Sale – 'Mua COEX tiết kiệm gấp đôi' giảm đến 50% Chương trình Mega Sale – “Mua COEX tiết kiệm gấp đôi” đang được MediaMart triển khai với hàng loạt sản phẩm Coex đồng hành trong từng không gian sống của gia đình.

VinFast khai trương 20 đại lý xe máy điện tại Indonesia VinFast công bố đưa vào hoạt động 20 đại lý xe máy điện tại Indonesia trong tháng 7/2026.

Gần 450 xưởng dịch vụ sẵn sàng tiếp đón chủ xe VinFast khắp 34 tỉnh, thành phố Mạng lưới xưởng dịch vụ được mở rộng liên tục trên khắp cả nước, nhất là tại các xã, phường xa trung tâm, cùng các chính sách hậu mãi của VinFast thu hút người dùng.

Gia đình trẻ chọn tích sản bằng nhà gắn liền với đất Green Garden Homes tại Vịnh Xanh (Vinhomes Ocean Park 3) đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình muốn vừa nâng tầm chất lượng sống, vừa tích sản cho thế hệ sau.

Khoa học chỉ ra lý do nhiều người có trải nghiệm cận tử giống nhau Khoa học lý giải trải nghiệm cận tử giống nhau thực chất là trạng thái mơ khi não thiếu oxy, tạo ra giấc mơ cuối cùng phản chiếu lại cuộc đời của mỗi người.

Quỹ Vì tương lai xanh tài trợ gần 3,5 tỷ đồng triển khai hơn 30 công trình Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup vừa chính thức công bố đồng hành cùng Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026 với tổng kinh phí tài trợ gần 3,5 tỷ đồng.

Galaxy Z Fold 8 Ultra 'Lionel Messi' giá hơn 330 triệu đồng Hãng chế tác Caviar vừa công bố đôi smartphone xa xỉ được thiết kế riêng nhằm vinh danh hai siêu sao bóng đá thế giới Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Đặc nhiệm Ukraine đột kích chiến hào giữa ‘vùng tử thần’ UAV Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đang phải thay đổi phương thức tác chiến khi tấn công chiến hào của đối phương, trong bối cảnh UAV xuất hiện dày đặc trên chiến trường.

Tăng tốc thi công cầu trên cao tốc Bến Lức - Long Thành nối TP.HCM với Đồng Nai Cầu Phước Khánh, hạng mục cuối cùng trên cao tốc Bến Lức - Long Thành, đạt hơn 95% khối lượng, nhà thầu tăng tốc thi công 3 ca, 4 kíp để hợp long.

Robot hình người so găng rực lửa trên võ đài MMA Không chỉ nhân viên văn phòng mới cần lo lắng việc bị robot và AI thay thế, mà ngay cả các võ sĩ cũng có thể phải dè chừng.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu Sáng 19/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Điền - Đất Đỏ và Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu ở TP.HCM.