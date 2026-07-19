Lai Châu: Xuất hiện vết nứt trên núi, di dời hơn 1.200 người ngay trong đêm

Một vết nứt lớn xuất hiện trên núi khiến 1.256 người dân bản Noong Thăng, xã Mường Than (Lai Châu) phải di dời khẩn cấp trong đêm để tránh nguy cơ sạt lở.
Sau khi được sơ cứu ban đầu, 2 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động tại trại chăn nuôi ở Thanh Hóa được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị.
Bệnh nhân nam bị đa chấn thương nặng nhất trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc (An Giang) đã tỉnh táo, huyết áp ổn định.
Chương trình Mega Sale – “Mua COEX tiết kiệm gấp đôi” đang được MediaMart triển khai với hàng loạt sản phẩm Coex đồng hành trong từng không gian sống của gia đình.
VinFast công bố đưa vào hoạt động 20 đại lý xe máy điện tại Indonesia trong tháng 7/2026.
Mạng lưới xưởng dịch vụ được mở rộng liên tục trên khắp cả nước, nhất là tại các xã, phường xa trung tâm, cùng các chính sách hậu mãi của VinFast thu hút người dùng.
Green Garden Homes tại Vịnh Xanh (Vinhomes Ocean Park 3) đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình muốn vừa nâng tầm chất lượng sống, vừa tích sản cho thế hệ sau.
Khoa học lý giải trải nghiệm cận tử giống nhau thực chất là trạng thái mơ khi não thiếu oxy, tạo ra giấc mơ cuối cùng phản chiếu lại cuộc đời của mỗi người.
Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup vừa chính thức công bố đồng hành cùng Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026 với tổng kinh phí tài trợ gần 3,5 tỷ đồng.
Hãng chế tác Caviar vừa công bố đôi smartphone xa xỉ được thiết kế riêng nhằm vinh danh hai siêu sao bóng đá thế giới Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.
Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đang phải thay đổi phương thức tác chiến khi tấn công chiến hào của đối phương, trong bối cảnh UAV xuất hiện dày đặc trên chiến trường.
Cầu Phước Khánh, hạng mục cuối cùng trên cao tốc Bến Lức - Long Thành, đạt hơn 95% khối lượng, nhà thầu tăng tốc thi công 3 ca, 4 kíp để hợp long.
Không chỉ nhân viên văn phòng mới cần lo lắng việc bị robot và AI thay thế, mà ngay cả các võ sĩ cũng có thể phải dè chừng.
Sáng 19/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Điền - Đất Đỏ và Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu ở TP.HCM.
Từng là "thần đồng âm nhạc" gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ, "bé" Xuân Mai nay có cuộc sống bình dị tại Mỹ.
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