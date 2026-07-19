Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Lê Tuyết(VOV)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, ứng dụng khoa học - công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế.
Đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn đến dâng hương, dâng hoa, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ và kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng.
Sáng 19/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Điền - Đất Đỏ và Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu ở TP.HCM.
Từng là "thần đồng âm nhạc" gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ, "bé" Xuân Mai nay có cuộc sống bình dị tại Mỹ.
Trước khi ra mắt Argentina, Messi nhiều lần được Tây Ban Nha thuyết phục đổi màu áo đội tuyển, nhưng anh kiên quyết từ chối vì chỉ muốn thi đấu cho quê hương.
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