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Xuất bản ngày 19/07/2026 01:23 PM
Xuất bản ngày 19/07/2026 01:23 PM

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Sáng 19/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Điền - Đất Đỏ và Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu ở TP.HCM.

Nghĩa trang Liệt sĩ Long Điền Đất Đỏ là nơi an nghỉ của gần 3.000 anh hùng liệt sĩ, trong đó có liệt sĩ của 2 huyện Long Điền và Đất Đỏ (trước đây) cùng các liệt sĩ từ mọi miền Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sĩ Long Điền Đất Đỏ là nơi an nghỉ của gần 3.000 anh hùng liệt sĩ, trong đó có liệt sĩ của 2 huyện Long Điền và Đất Đỏ (trước đây) cùng các liệt sĩ từ mọi miền Tổ quốc.

Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu sinh năm 1933 tại xã Long Thọ, quận Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa (cũ), nay là xã Đất Đỏ, TP.HCM. Năm 14 tuổi, chị gia nhập Công an xung phong quận Đất Đỏ, nhận mật vụ diệt ác trừ gian, bảo vệ dân làng. Ngày 14/7/1948, chị dũng cảm dùng lựu đạn tấn công cuộc mít tinh do địch tổ chức tại chợ Đất Đỏ. Sau trận tấn công tề ngụy, đầu năm 1950, chị bị thực dân Pháp bắt giam, kết án tử hình tại Khám Chí Hòa và đưa ra xử bắn tại Côn Đảo ngày 23/01/1952.

Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu sinh năm 1933 tại xã Long Thọ, quận Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa (cũ), nay là xã Đất Đỏ, TP.HCM. Năm 14 tuổi, chị gia nhập Công an xung phong quận Đất Đỏ, nhận mật vụ diệt ác trừ gian, bảo vệ dân làng. Ngày 14/7/1948, chị dũng cảm dùng lựu đạn tấn công cuộc mít tinh do địch tổ chức tại chợ Đất Đỏ. Sau trận tấn công tề ngụy, đầu năm 1950, chị bị thực dân Pháp bắt giam, kết án tử hình tại Khám Chí Hòa và đưa ra xử bắn tại Côn Đảo ngày 23/01/1952.

Cuộc đời và sự hy sinh cao đẹp của chị được Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng khắc ghi bằng sáu chữ vàng: "Sống anh dũng, chết vẻ vang". Tên chị - Võ Thị Sáu không chỉ được khắc ghi trên bia đá, mà khắc sâu trong lòng đất nước, trong ký ức Nhân dân, trong niềm tin của thế hệ hôm nay và mai sau.

Cuộc đời và sự hy sinh cao đẹp của chị được Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng khắc ghi bằng sáu chữ vàng: “Sống anh dũng, chết vẻ vang”. Tên chị - Võ Thị Sáu không chỉ được khắc ghi trên bia đá, mà khắc sâu trong lòng đất nước, trong ký ức Nhân dân, trong niềm tin của thế hệ hôm nay và mai sau.

Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu là "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Đây cũng là nơi thu hút đông đảo người dân địa phương đến sinh hoạt cộng đồng và du khách thập phương đến dâng hương, tưởng niệm.

Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Đây cũng là nơi thu hút đông đảo người dân địa phương đến sinh hoạt cộng đồng và du khách thập phương đến dâng hương, tưởng niệm.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác thành kính thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; nguyện sống, lao động và cống hiến bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết của mình, phát huy sức mạnh đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định trước khó khăn, vững vàng trước thử thách, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng vững mạnh, xứng đáng với những hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác thành kính thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; nguyện sống, lao động và cống hiến bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết của mình, phát huy sức mạnh đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định trước khó khăn, vững vàng trước thử thách, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng vững mạnh, xứng đáng với những hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác.

Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác thắp hương lên các phần mộ

Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác thắp hương lên các phần mộ

Đoàn công tác dâng hương.

Đoàn công tác dâng hương.

Lê Tuyết(VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-dang-huong-tuong-niem-anh-hung-liet-si-vo-thi-sau-post1316607.vov

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