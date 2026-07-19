Gia đình trẻ chọn tích sản bằng nhà gắn liền với đất

(VTC News) -

Khi “của để dành” không còn là vàng hay sổ tiết kiệm

Vợ chồng anh Hoàng Hải và chị Thu Lan, hiện giữ vị trí quản lý trong lĩnh vực tài chính tại Hà Nội, kết hôn hơn 3 năm trước. Khoản vàng cưới giá trị lớn cùng tài sản tích lũy cá nhân giúp hai người có một nền tảng tài chính tương đối vững vàng.

Ban đầu, họ dự định tiếp tục sống tại căn hộ ở nội thành, giữ vàng như khoản dự phòng và gửi phần tiền còn lại vào ngân hàng. Tuy nhiên, khi lên kế hoạch sinh con, cặp đôi bắt đầu ưu tiên một nơi ở rộng rãi, yên tĩnh, an ninh và thuận tiện để ông bà từ quê lên chăm cháu.

Nhà vườn Green Garden Homes tại Vịnh Xanh mở ra không gian sống lý tưởng cho các gia đình tài chính vững vàng

Sau khi cân nhắc, anh chị quyết định lựa chọn Green Garden Homes thuộc khu compound Vịnh Xanh tại Vinhomes Ocean Park 3. Đây là dòng sản phẩm thấp tầng có diện tích 90 m², mặt tiền 5m và thiết kế 5 tầng. Diện tích đất cũng như xây dựng lớn tạo lợi thế về công năng, cho phép gia chủ linh hoạt bố trí không gian cho nhiều thế hệ.

Tầng thấp có thể dành cho ông bà khi đến ở cùng, các tầng trên bố trí phòng ngủ, khu làm việc và không gian riêng cho con. Khoảng sân cùng cảnh quan nội khu cũng tạo thêm điều kiện để trẻ vui chơi ngoài trời.

“Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là không gian sống chất lượng, mà còn là tài sản có giá trị bền vững, có thể gìn giữ lâu dài và trao lại cho các con như một của để dành”, anh Hải chia sẻ.

Sắc xanh ngập tràn trong khu compound Vịnh Xanh, kiến tạo đặc quyền sống thượng lưu giữa thiên nhiên.

Đòn bẩy tài chính giúp người trẻ an tâm tích sản sớm

Dù đã có sẵn khoảng 70% giá trị căn nhà, cặp đôi không muốn dồn toàn bộ nguồn lực vào bất động sản. Mục tiêu của họ là vừa sở hữu tài sản, vừa duy trì tài chính cho các kế hoạch riêng.

“Điểm mấu chốt khiến chúng tôi xuống tiền là được vay tới 70% giá trị căn nhà, hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng đầu. Trong 24 tháng tiếp theo, lãi suất được bảo đảm không vượt quá 9%/năm. Nhờ đó, chúng tôi chủ động hơn trong kế hoạch tài chính và vẫn có thể phân bổ vốn cho các mục tiêu khác”, anh Hải nói.

Cặp đôi xây dựng lộ trình trả nợ dựa trên thu nhập của cả hai. Trong giai đoạn đầu, dòng tiền được ưu tiên cho việc hoàn thiện nhà và chuẩn bị đón thành viên mới. Khi bước sang thời kỳ trả lãi, khoản thanh toán sẽ được điều chỉnh theo kế hoạch đã tính toán.

Theo ông Nguyễn Văn Tiến, Giám đốc dự án một đơn vị phân phối bất động sản khu Đông Hà Nội, Green Garden Homes thu hút nhóm gia đình trẻ nhờ tổng giá trị dễ tiếp cận hơn so với nhiều dòng thấp tầng diện tích lớn, trong khi vẫn bảo đảm không gian sống riêng tư. Đặc biệt, đây là loại hình tài sản gắn liền với đất.

“Uy tín của Vinhomes là yếu tố tạo niềm tin để khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính. Bên cạnh đó, nguồn cung loại hình này vốn không nhiều, quỹ căn phù hợp đang được hấp thụ nhanh. Vì vậy, nhiều gia đình trẻ quyết định sớm để tránh bỏ lỡ sản phẩm đáp ứng cả nhu cầu an cư và tích sản lâu dài”, ông Tiến bổ sung.

Từ Vịnh Xanh, con trẻ thuận tiện tiếp cận môi trường giáo dục Vinschool ngay trong lòng Ocean City.

Bên cạnh phương án tài chính “dễ thở”, hệ sinh thái tiện ích khổng lồ của Ocean City là yếu tố củng cố quyết định của các gia đình trẻ. Chỉ sau vài phút di chuyển, cư dân có thể tiếp cận trường học Vinschool, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, hệ thống thương mại, dịch vụ và các không gian thể thao, vui chơi, giải trí…

Chuỗi công viên, sân chơi, đường dạo bộ cùng các sự kiện, lễ hội diễn ra thường xuyên cũng giúp các gia đình có thêm trải nghiệm vào cuối tuần mà không phải di chuyển xa.

Sở hữu một tài sản gắn liền với đất giữa lòng đại đô thị all-in-one không còn là câu chuyện xa vời. Bằng việc khéo léo kết hợp nền tảng tích lũy cá nhân và đòn bẩy tài chính ưu việt từ chủ đầu tư, các gia đình trẻ thành đạt đang nắm thế chủ động để kiến tạo một không gian sống tiện nghi, thiết lập một khối tài sản truyền đời vững chắc cho thế hệ sau.

Đặc quyền cho cư dân Vinhomes Ocean Park 2 và 3 về ở sớm

Chào đón cộng đồng tinh hoa, Vinhomes dành tặng chuỗi đặc quyền hấp dẫn cho cư dân Ocean Park 2 và 3 chuyển về ở sớm.

Cư dân hoàn thiện và chuyển về trước ngày 31/12/2026 sẽ được giảm 30% phí dịch vụ HomeCare trong 3 năm đầu, miễn phí 1 năm vé VinWonders cùng mức giảm sâu cho 2 năm kế tiếp. Nhóm khách hàng này còn hưởng ưu đãi tới 50% phí khám Vinmec và giảm 30% dịch vụ VinPalace đến hết tháng 5/2027.

Với mốc chuyển về trước ngày 31/3/2027, gia chủ sẽ được miễn phí sạc xe VinFast đến tận tháng 2/2030. Bên cạnh đó, toàn bộ cư dân đại đô thị đều được thụ hưởng trọn vẹn đặc quyền mua sắm Happy Hour tại các khu thương mại sầm uất và tự do tham gia mạng lưới câu lạc bộ thể thao, chuỗi sự kiện lễ hội ý nghĩa quanh năm.