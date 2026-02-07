Đố vui 'hack não': 9/10 người xem đoán sai câu ca dao này

(VTC News) -

Ở bên trái là cảnh vợ chồng quây quần bên mâm cơm đạm bạc nhưng rộn ràng tiếng cười; bên phải là mâm cao cỗ đầy song không khí căng thẳng, hai người chỉ tay tranh cãi. Không cần lời thoại, hình ảnh đã gợi lên thông điệp quen thuộc về giá trị của sự hòa thuận trong đời sống gia đình – điều mà kho tàng ca dao Việt Nam từ lâu đã nhấn mạnh.

Theo bạn, bức tranh trên đang minh họa cho câu ca dao nào?

Gợi ý: Nội dung nói về sự đối lập giữa cuộc sống vật chất đầy đủ và đời sống tinh thần êm ấm. Câu ca dao đề cao sự nhường nhịn, hòa thuận hơn là giàu sang nhưng bất hòa.

