VinFast khai trương 20 đại lý xe máy điện tại Indonesia

(VTC News) -

Chuỗi khai trương 20 đại lý VinFast sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25/7/2026, đưa các sản phẩm và dịch vụ chính hãng của VinFast đến gần hơn với khách hàng trên toàn Indonesia. 20 đại lý mới tọa lạc tại những vị trí chiến lược trên khắp các khu vực trọng điểm như Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Palembang, Makassar cùng nhiều tỉnh, thành phố lớn trên cả nước.

VinFast chính thức đưa vào hoạt động 20 đại lý xe máy điện tại Indonesia trong tháng 7/2026.

Việc mở rộng mạng lưới là bước đi tiếp theo sau thành công của chương trình đặt cọc tiên phong xe máy điện VinFast với hàng nghìn khách hàng trên khắp Indonesia lựa chọn đồng hành cùng thương hiệu.

Các đại lý mới cũng sẽ cung cấp đầy đủ dịch vụ bán hàng, tư vấn sản phẩm, hậu mãi và chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn toàn cầu của VinFast. Bên cạnh việc trưng bày và phân phối xe máy điện, các đại lý còn mang đến cho khách hàng cơ hội trực tiếp lái thử xe, trải nghiệm giải pháp pin đổi và sạc tại nhà, đồng thời tìm hiểu hàng loạt chính sách hấp dẫn của VinFast. Khách hàng có thể truy cập website chính thức của VinFast vinfastauto.id để tìm đại lý gần nhất và đăng ký lái thử.

Mở đầu chuỗi sự kiện khai trương là VinFast E-Motorcycle Experience Day, diễn ra ngày 18/7/2026 tại Tribeca, Jakarta. Sự kiện là cơ hội để khách hàng, giới truyền thông, KOL, đối tác và cộng đồng yêu thích xe điện trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm và hệ sinh thái xe máy điện của VinFast.

Đại diện VinFast và các khách mời tại buổi lễ.

Cụ thể, trong khuôn khổ chương trình, khách tham dự có cơ hội khám phá đầy đủ các phiên bản màu sắc khác nhau của ba mẫu xe VinFast Evo, VinFast Feliz II và VinFast Viper, đồng thời tìm hiểu chi tiết về từng sản phẩm, cũng như hệ thống trạm đổi pin, giải pháp sạc tại nhà và hạ tầng năng lượng được phát triển cùng đối tác V-Green.

Bên cạnh khu vực trưng bày, chương trình còn mang đến các hoạt động lái thử chuyên sâu, trải nghiệm giải pháp đổi pin, thử thách kỹ năng lái xe an toàn, trò chơi tương tác và cơ hội trao đổi trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của VinFast.

Bà Võ Thị Cẩm Tú, Giám đốc điều hành VinFast Xe máy điện thị trường quốc tế, chia sẻ: “Chiến lược của VinFast không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu những mẫu xe điện chất lượng cao, mà còn là xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh giúp việc sở hữu và sử dụng xe điện trở nên thuận tiện hơn.

Việc đưa vào hoạt động 20 đại lý trên toàn Indonesia cùng hệ thống giải pháp đổi, sạc pin và dịch vụ hậu mãi là những bước đi quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đó. Chúng tôi mong rằng ngày càng nhiều người tiêu dùng Indonesia sẽ lựa chọn xe máy điện như một giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững”.

Ba mẫu xe máy điện được VinFast giới thiệu tại Indonesia hướng đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau, nhưng cùng sở hữu nền tảng công nghệ hiện đại và hệ sinh thái pin đổi tiên tiến.

Trong đó, VinFast Viper nổi bật với thiết kế thể thao, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích công nghệ. VinFast Feliz II và VinFast Evo kế thừa những ưu điểm đã được kiểm chứng của các thế hệ trước tại Việt Nam, đồng thời được tối ưu để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng Indonesia.

Cả ba mẫu xe đều sử dụng động cơ BLDC Inhub với công suất tối đa 5.200W. VinFast Viper và VinFast Feliz II có tốc độ tối đa 90 km/h, trong khi VinFast Evo đạt 80 km/h. Xe được thiết kế với hai khay pin đặt dưới yên, hỗ trợ sử dụng đồng thời hai pin LFP dung lượng 1,5 kWh/pin.

Khi sử dụng hai pin được sạc đầy, VinFast Evo có thể di chuyển tối đa 150 km, còn VinFast Viper và VinFast Feliz II đạt 145 km trong điều kiện tiêu chuẩn, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày cũng như các hành trình dài trong đô thị.

Các mẫu xe máy điện VinFast Evo, VinFast Feliz II và VinFast Viper được giới thiệu tại Indonesia, với giá bán lần lượt từ 17.500.000 IDR, 18.500.000 IDR và 22.000.000 IDR.

Khách hàng có thể lựa chọn mua xe kèm pin hoặc thuê pin. Ngoài hình thức đổi pin, người dùng cũng có thể sạc trực tiếp tại nhà.

Đặc biệt, toàn bộ khách hàng sở hữu xe máy điện VinFast sẽ được miễn phí đổi pin tại hệ thống trạm đổi pin công cộng của V-Green trong vòng một năm, tối đa 20 lần đổi pin/tháng/xe. Bên cạnh đó, xe được áp dụng chế độ bảo hành 4+2 năm hoặc 60.000+12.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, giúp giảm đáng kể chi phí sử dụng và tăng sự thuận tiện trong quá trình vận hành.

Việc chính thức đưa vào hoạt động cùng lúc 20 đại lý xe máy điện tiếp tục khẳng định chiến lược đầu tư dài hạn của VinFast tại Indonesia. Thông qua mở rộng mạng lưới phân phối, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và phát triển hạ tầng năng lượng, VinFast đang từng bước xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại một trong những thị trường xe máy lớn nhất thế giới.