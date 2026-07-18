Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 18/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNO 18/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSDNO 18/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 18/7/2026 - Xổ số Đắk Nông thứ Bảy ngày 18/7/2026
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- XSDNO 11/7/2026
Kết quả xổ số ngày 11/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 664135 và các hạng giải khác như sau:
- XSDNO 4/7/2026
Kết quả xổ số Đắk Nông ngày 4/7/2026 có giải đặc biệt là 475467 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSDNO 27/6/2026
Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông mở thưởng ngày 27/6/2026 như sau:
- XSDNO 20/6/2026
Kết quả xổ số Đắk Nông ngày 20/6/2026 có giải đặc biệt là 144684 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Cơ cấu giải thưởng XSDNO
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho những vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.
Lịch quay số mở thưởng XSMT
- Thứ Hai: XSMT do Công ty XSKT Phú Yên và Huế quay số mở thưởng.
- Thứ Ba: XSMT do Công ty XSKT Đắk Lắk và Quảng Nam quay số mở thưởng.
- Thứ Tư: XSMT do Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.
- Thứ Năm: XSMT do Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định quay số mở thưởng.
- Thứ Sáu: XSMT do Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận quay số mở thưởng.
- Thứ Bảy: XSMT do Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng quay số mở thưởng.
- Chủ nhật: XSMT do Công ty XSKT Khánh Hòa, Huế, Kon Tum quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 18/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
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