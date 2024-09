Cao tốc Pháp Vân ngập sâu, CSGT khuyến cáo ô tô dưới 10 chỗ quay đầu

(VTC News) -

Sáng 11/9, thông tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an), ảnh hưởng của mưa bão, hiện đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua km 191 đến 191+500 thuộc địa bàn xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội nước ngập cả hai chiều đường.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngập cả 2 chiều.

Đội 3 khuyến cáo các xe ô tô con từ 10 chỗ trở xuống đi qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nên chọn lịch trình khác để di chuyển thông thoáng hơn. Cùng với đó, Đội 3 sẽ phân luồng phương tiện trước trạm thu phí để các xe ô tô con dưới 10 chỗ quay đầu đi về hướng Hà Nội và đi vào QL1A.

Sáng qua, khu vực Km191 đến Km191+500 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngập cả 2 chiều, các xe đi lại sẽ không đảm bảo an toàn. Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Đội 3, Cục CSGT, Bộ Công an) tổ chức cấm đường cho đến khi đảm bảo an toàn mới tiếp tục cho phương tiện lưu thông.

Theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, Bắc Bộ xảy ra đợt mưa lớn diện rộng, có điểm mưa rất lớn.

"Trong đêm 10/9 và sáng 11/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hoá, Hoà Bình, một phần Yên Bái và một phần của tỉnh Lào Cai vẫn còn mưa lớn, lượng mưa phổ biến 50-120mm, thậm chí vẫn còn những điểm lượng mưa trên 200mm.

Dự báo từ chiều 11/9, trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ, mưa lớn xu hướng suy giảm, lượng mưa còn cục bộ một số nơi, không còn xuất hiện trên diện rộng", ông Vũ Anh Tuấn nói.