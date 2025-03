Thủ tướng: Chậm nhất ngày 31/8 hoàn thành đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên

(VTC News) -

Mục tiêu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu tại lễ khởi công và phát động phong trào thi đua xây dựng dự án đường dây tải điện 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, sáng 16/3.

Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát huy tinh thần quyết liệt, thần tốc trong triển khai dự án đường dây 500 KV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối vừa qua, phải triển khai dự án nhanh hơn, chất lượng hơn, rẻ hơn, an toàn, hiệu quả hơn, giải quyết vấn đề an sinh xã hội tốt hơn, bảo đảm vệ sinh môi trường tốt hơn so với dự án đường dây 500 kV mạch 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VGP)

Về tiến độ, Thủ tướng yêu cầu thi công trong 6 tháng, nhất định phải hoàn thành chậm nhất ngày 31/8, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm trọng đại trong năm 2025, chào mừng đại hội Đảng, các cấp hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng nêu rõ, các nhà thầu phải tiếp tục phát huy tinh thần thi công "vượt nắng, thắng mưa", "tăng ca, tăng kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm", "làm việc 3 ca, 4 kíp, xuyên lễ, xuyên Tết".

Các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương phải phối hợp chặt chẽ, tích cực hỗ trợ chủ đầu tư; lãnh đạo EVN và Ban Quản lý dự án phải bám sát công trường, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo động lực, truyền cảm hứng cho những người trên công trường.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục phát huy các bài học kinh nghiệm từ dự án đường dây 500 KV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối trong quản lý, tổ chức thực hiện dự án này và các dự án, công trình lớn cững như các hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo đó, công tác quản lý lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo, chỉ huy với tinh thần tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó; việc phân công phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, kết quả, dễ kiểm tra, đôn đốc, đánh giá.

Thủ tướng lưu ý việc phát huy sức mạnh tổng hợp, đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, trong ngành và ngoài ngành, cấp ủy, chính quyền, lực lượng quân đội, công an, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và đặc biệt là người dân phải vào cuộc với phương châm "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân.

Kết hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả giữa nguồn lực Trung ương và địa phương, giữa doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp, nhà thầu lớn phải hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, nhà thầu địa phương.

Theo Thủ tướng, các chủ thể liên quan phải thực hiện hiệu quả "3 có" là có lợi cho Nhà nước; có lợi cho người dân; có lợi cho doanh nghiệp, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Và "2 không": không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực; không để thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước, của nhân dân, tài nguyên của đất nước.

Trong quá trình làm, Thủ tướng quán triệt phải xây dựng, phát động phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, kịp thời động viên, khen thưởng, với tinh thần "chia sẻ, thấu hiểu, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển, cùng có niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào"; đồng thời xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể không làm tốt nhiệm vụ.

Thủ tướng nghe báo cáo về dự án Đường dây500K V Lào Cai - Vĩnh Yên tại địa phận tỉnh Vĩnh Phúc (xã Minh Quang, huyện Tam Đảo). (Ảnh: VGP)

Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, giao EVN làm chủ đầu tư.

Đây là công trình đường dây 500 kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5 km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện. Dự án đi qua địa phận 4 tỉnh gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc, với điểm đầu là trạm biến áp 500 kV Lào Cai, điểm cuối là trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 7.410 tỷ đồng, trong đó 80% được thu xếp từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), vốn đối ứng của EVN là 20%.

Sau khi đưa vào vận hành, đường dây 500 kV này có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia và tăng khả năng nhập khẩu điện.

Đồng thời tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, nâng cao khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia, giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.