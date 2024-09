Cấm xe vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ do ngập sâu

Ngày 10/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, khu vực Km191 đến Km191+500 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngập cả 2 chiều, các xe đi lại sẽ không đảm bảo an toàn. Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Đội 3, Cục CSGT, Bộ Công an) tổ chức cấm đường cho đến khi đảm bảo an toàn mới tiếp tục cho phương tiện lưu thông.

Cục CSGT đề nghị Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội 3, Cục CSGT tổ chức cấm đường ngay đầu vào cao tốc, hướng dẫn cho các phương tiện đi theo tuyến QL1A về phía Nam.

Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) và Công an huyện Thường Tín, Thanh Trì, Phú Xuyên phối hợp phân luồng các điểm ra cao tốc theo cả chiều Cầu Giẽ về Hà Nội và ngược lại.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 phối hợp với công an các huyện trên tuyến, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam, Ninh Bình hỗ trợ phân luồng giảm bớt các phương tiện đi vào cao tốc theo chiều về Hà Nội nhằm đảm bảo ATGT.

Thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (10/9), khu vực Việt Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Quảng Ninh, Thanh Hóa mưa to đến rất to.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới, vùng núi và trung du Bắc Bộ, từ sáng 10/9 đến đêm 10/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm; riêng Lào Cai, Yên Bái có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ngày và đêm 11/9, khu vực này mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hoà Bình, Thanh Hóa và Nghệ An, từ sáng 10/9 đến đêm 10/9 mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Ngày và đêm 11/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 200mm.