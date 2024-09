Hà Nội cấm đi vào cầu Đuống

(VTC News) -

Tối 10/9, Sở GTVT Hà Nội ra thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên Cầu Đuống, thuộc địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm.

Để bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông qua cầu, Sở GTVT cấm người đi bộ và các loại phương tiện đi lại cả hai hướng lưu thông qua cầu Đuống, tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng, quận Long Biên và huyện Gia Lâm.

Hà Nội cấm người và phương tiện đi vào cầu Đuống từ tối 10/9.

Các phương tiện có nhu cầu lưu thông qua cầu Đuống đi theo các hướng sau:

Phân luồng tại chỗ: Hà Huy Tập → Đặng Phúc Thông → tỉnh lộ 179 → cao tốc Hà Nội → Bắc Giang → cầu Phù Đổng → Cầu Thanh Trì và ngược lại.

Hoặc Hà Huy Tập → Đặng Phúc Thông → tỉnh lộ 295 → Quốc lộ 18 → Võ Nguyên Giáp → Cầu Nhật Tân hoặc cầu Thăng Long và ngược lại.

Ngô Gia Tự → QL5 → Lý Sơn → cầu Đông Trù → Trường Sa → Quốc lộ 3 hoặc Trường Sa → Hoàng Sa để đi cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long và ngược lại.

Ngô Gia Tự → QL5 → Vành đai 3 → đi cầu Thanh Trì hoặc cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

Phân luồng từ xa: Cao tốc Hà Nội → Bắc Giang → Cao tốc Hà Nội → Thái Nguyên hoặc QL 18 → Võ Nguyên Giáp → Cầu Nhật Tân hoặc cầu Thăng Long và ngược lại.

Quốc lộ 5 → Lý Sơn → cầu Đông Trù → Trường Sa → Quốc lộ 3 hoặc Trường Sa → Hoàng Sa để đi cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long và ngược lại.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 22h ngày 10/9 đến khi có thông báo thay thế.

Sở GTVT Hà Nội đề nghị Cục đường sắt Việt Nam chỉ đạo Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo cấm phương tiện và hệ thống biển chỉ dẫn hướng đi cho các phương tiện tại hai đầu cầu Đuống (trên địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm).

Cục đường sắt Việt Nam tiếp tục theo dõi tình hình mực nước lũ trên sông Đuống để kịp thời cập nhật và đề xuất phương án tổ chức giao thông trên cầu nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua cầu.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tư đô thị trên tuyến đường, nút giao.