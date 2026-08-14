Cận cảnh 'đô thị đại học' của ĐH Quốc gia Hà Nội trước ngày đón 17.000 sinh viên

Không chỉ là sự chuẩn bị về phòng học, việc đón khoảng 17.000 sinh viên về Hòa Lạc trong năm học mới đặt ra yêu cầu hoàn thiện đồng bộ cả một không gian đại học. Đại học Quốc gia Hà Nội đang tập trung những phần việc cuối cùng: chỉnh trang cảnh quan, biển bảng chỉ dẫn, vệ sinh khuôn viên, rà soát giao thông, y tế, ký túc xá và các dịch vụ phục vụ người học. Theo yêu cầu của lãnh đạo trường, công tác tổng vệ sinh được hoàn thành trước 16/8, cùng với việc tiếp tục hoàn thành các hạng mục còn lại trước thời điểm sinh viên nhập học.