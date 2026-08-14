323 thí sinh Tuyên Quang làm thủ tục dự thi lại, 5 em vắng mặt
Chiều nay (13/8), 323 thí sinh đến làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đạt 98,48%; 5 em vắng mặt.
Lịch nhập học 2026 của hơn 70 trường đại học
Hơn 70 trường đại học công bố lịch nhập học năm 2026, thời gian từ 11/8 đến giữa tháng 9, tùy từng trường.
Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ việc tại Trường Mầm non Hoa Trà My II
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu UBND phường Yên Hòa khẩn trương xác minh báo cáo vụ việc tại Trường Mầm non Hoa Trà My II trước ngày 15/8.
Cận cảnh 'đô thị đại học' của ĐH Quốc gia Hà Nội trước ngày đón 17.000 sinh viên
Đại học Quốc gia Hà Nội đang rà soát, hoàn thiện những tiện ích cuối cùng tại "đô thị đại học" Hòa Lạc, sẵn sàng đón 17.000 sinh viên bước vào năm học 2026-2027.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi
Tại phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và chỉnh lý nhiều dự án luật, nghị quyết, trong đó có dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
Cận cảnh tuyến đường sẽ tách dòng xe container khỏi đô thị tại TP.HCM
Dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu dài gần 6 km, 12 làn xe, vốn 8.782 tỷ đồng, dự kiến khởi công quý IV/2026, hoàn thành năm 2029 giúp tách xe khỏi khu đô thị.
Vingroup công bố quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương
Vingroup công bố quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương với tâm điểm là sân vận động VinFast - Trống Đồng tại Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.
Giá cà phê hôm nay 14/8: Robusta và Arabica đồng loạt giảm mạnh
Giá cà phê hôm nay giảm mạnh trên cả hai sàn giao dịch quốc tế, trong đó Robusta giảm hơn 100 USD/tấn.
Sức mua bánh trung thu đầu mùa dè dặt, cuộc đua khẩu vị và phân khúc vẫn nóng
Thị trường bánh trung thu 2026 khởi động sớm với mức giá tăng nhẹ, nhiều sản phẩm mới, nhưng sức mua đầu mùa tại TP.HCM vẫn khá dè dặt.
Bến Nhà Rồng có từ bao giờ, vì sao có cái tên này?
Bến Nhà Rồng không chỉ mang dấu ấn kiến trúc độc đáo, mà còn là đóng vai trò chứng nhân lịch sử, nơi bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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Ông Trump tuyên bố áp thuế lên tới 100% với máy bay không người lái
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Thay vì lặp lại cùng một câu lệnh mỗi lần sử dụng Gemini, người dùng có thể tạo các Gem với bộ hướng dẫn riêng, biến AI thành trợ lý cho từng công việc.
UAE cáo buộc Iran tấn công 2 tàu chở dầu tại Eo biển Hormuz
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