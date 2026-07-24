(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn 3 năm gần nhất trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội:

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm 2025, điểm chuẩn của trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội có sự phân hóa cực kỳ rõ rệt với khoảng chênh lệch giữa ngành cao nhất và thấp nhất lên tới 8,43 điểm (dao động từ 19,00 đến 27,43 điểm).

Ở nhóm dẫn đầu, ngành Y khoa điểm chuẩn cao nhất với 27,43 điểm, tiếp theo là ngành Răng - Hàm - Mặt đạt 26,99 điểm; đây là hai ngành thuộc khối đào tạo bác sĩ luôn giữ ngưỡng tuyển sinh rất cao. Đứng ở vị trí trung bình là ngành Dược học với 23,09 điểm.

Ở chiều ngược lại, ngành Điều dưỡng có điểm chuẩn thấp nhất trường khi chỉ chạm mốc 19 điểm. Ngành Kỹ thuật Hình ảnh Y học (20,35 điểm) và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (21,75 điểm).

Năm nay, nhà trường dự kiến tuyển sinh 720 chỉ tiêu với các phương thức gồm:

Thứ nhất, thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thứ hai, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

- Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt ngưỡng đầu vào do đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành sức khỏe theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thí sinh xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành sức khỏe theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ ba, thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (HSA) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành sức khỏe theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ tư, dự bị dân tộc.

Các tổ hợp xét tuyển gồm: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh), A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

Điểm xét tuyển được xác định bằng tổng điểm các môn thi trong tổ hợp xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT cộng điểm cộng và điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có).