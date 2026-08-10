Điểm chuẩn 12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Cao nhất 28,12 điểm

(VTC News) -

Đến sáng nay 10/8, 12 trong tổng số 12 trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2026.

Mức điểm cao nhất hiện thuộc về ngành Sư phạm tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ, với 28,12 điểm. Tiếp đó là Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa của Trường Đại học Công nghệ với 27,78 điểm, Sư phạm Toán học của Trường Đại học Giáo dục với 27,55 điểm và Y khoa của Trường Đại học Y Dược với 27,43 điểm.

Ở chiều ngược lại, mức điểm chuẩn thấp nhất là 19 điểm, xuất hiện ở một số ngành của Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh. Đây cũng là mức sàn đảm bảo chất lượng đầu vào do Đại học Quốc gia Hà Nội quy định.

1. Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cao nhất 26,35

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có điểm chuẩn từ 22 đến 26,35 điểm.

Toán học dẫn đầu với 26,35 điểm, tiếp đến là Khoa học dữ liệu 26,06; Toán tin 25,69; Khoa học máy tính và thông tin 25,28; Công nghệ bán dẫn 25,43 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2026.

Các ngành có điểm chuẩn trên 24 gồm Vật lý học 24,74; Khoa học vật liệu 24,8; Hóa học 24,73; Công nghệ kỹ thuật hóa học 24,48; Kỹ thuật điện tử và tin học 24,95 và Khoa học thông tin địa không gian 24,38 điểm.

Hai ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Sinh học và Tài nguyên và môi trường nước, cùng 22 điểm.

2. Trường Đại học Kinh tế lấy 24,2-25,17 điểm

Tại Trường Đại học Kinh tế, điểm chuẩn dao động từ 24,2 đến 25,17 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế 2026.

Kinh tế quốc tế có mức cao nhất 25,17 điểm. Kế toán lấy 24,54; Kinh tế 24,44; Tài chính - Ngân hàng và Quản trị kinh doanh cùng 24,4; Kinh tế phát triển 24,2 điểm.

3. Trường Đại học Giáo dục có ngành lấy 27,55 điểm

Trường Đại học Giáo dục có điểm chuẩn từ 19,5 đến 27,55 điểm. Ngành Sư phạm Toán học dẫn đầu với 27,55 điểm. Các ngành có điểm chuẩn trên 27 gồm Sư phạm Ngữ văn 27,19; Sư phạm Lịch sử và Giáo dục tiểu học cùng 27,18; Sư phạm Hóa học 27,16 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Giáo dục 2026.

Sư phạm Vật lý lấy 26,72 điểm; Giáo dục mầm non 25,85; Sư phạm Sinh học và Sư phạm Khoa học Tự nhiên cùng 25,55 điểm.

Nhóm ngành Khoa học giáo dục và khác có mức chuẩn 19,5 điểm, trong khi nhóm ngành Tâm lý học và Tâm lý giáo dục lấy 22,25 điểm.

4. Trường Đại học Y Dược: Y khoa lấy 27,43 điểm

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược dao động từ 22,51 đến 27,43 điểm.

Y khoa dẫn đầu với 27,43 điểm, tiếp đến là Răng Hàm Mặt với 27,19 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược 2026.

Dược học lấy 23,39; Kỹ thuật xét nghiệm y học 23,21; Điều dưỡng 22,76 và Kỹ thuật hình ảnh y học 22,51 điểm.

5. Trường Đại học Ngoại ngữ dẫn đầu với 28,12 điểm

Trường Đại học Ngoại ngữ có điểm chuẩn từ 21,05 đến 28,12 điểm, cao nhất trong các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố.

Sư phạm tiếng Anh dẫn đầu với 28,12 điểm, Sư phạm tiếng Trung 28,11 điểm. Sư phạm tiếng Hàn lấy 27,6; Sư phạm tiếng Nhật 27,1 và Sư phạm tiếng Đức 26,1 điểm.

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Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ 2026.

Trong nhóm ngành ngôn ngữ, Ngôn ngữ Anh lấy 25,92; Ngôn ngữ Trung Quốc 25,65; Ngôn ngữ Hàn Quốc 24,3; Ngôn ngữ Nhật 23; Ngôn ngữ Đức 22,8 và Ngôn ngữ Ả Rập 21,05 điểm.

6. Trường Đại học Công nghệ có ngành lấy 27,78 điểm

Trường Đại học Công nghệ có điểm chuẩn từ 22 đến 27,78 điểm.

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dẫn đầu với 27,78 điểm. Kỹ thuật cơ điện tử và Khoa học máy tính cùng lấy 26,86 điểm; Khoa học dữ liệu 26,85; Kỹ thuật máy tính 26,63 và Kỹ thuật điện tử viễn thông 26,29 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ 2026.

Trí tuệ nhân tạo lấy 26,26; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 26; Công nghệ thông tin 25 điểm.

Công nghệ Nông nghiệp có mức chuẩn thấp nhất, 22 điểm.

7. Trường Đại học Việt - Nhật lấy 20-21,25 điểm

Điểm chuẩn Trường Đại học Việt - Nhật dao động từ 20 đến 21,25 điểm.

Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn dẫn đầu với 21,25 điểm, Nhật Bản học 21 điểm và Khoa học và Kỹ thuật máy tính 20,75 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Việt Nhật 2026.

Các ngành Công nghệ thực phẩm và sức khỏe, Nông nghiệp thông minh và bền vững, Kỹ thuật xây dựng và Đổi mới và phát triển toàn cầu cùng lấy 20 điểm.

8. Trường Quốc tế có ngành lấy 19 điểm

Trường Quốc tế có điểm chuẩn từ 19 đến 21,25 điểm.

Điểm chuẩn Trường Quốc tế 2026.

Chỉ tiêu tuyển bổ sung.

Ngôn ngữ Anh dẫn đầu với 21,25 điểm; Kinh doanh số và Truyền thông số cùng lấy 21 điểm; Kinh doanh quốc tế 20,5 điểm.

Các ngành Hệ thống thông tin quản lý, Tin học và Kỹ thuật máy tính, Marketing (song bằng), Tự động hóa và Tin học và Công nghệ thông tin ứng dụng cùng lấy 19 điểm.

9. Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật cao nhất 24,5 điểm

Điểm chuẩn Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật dao động từ 20,01 đến 24,5 điểm.

Quản lý giải trí và sự kiện có mức cao nhất 24,5 điểm. Quản trị thương hiệu lấy 23,57; Đồ họa công nghệ số 23,3; Quản trị tài nguyên di sản và Công nghệ truyền thông cùng lấy 22,75 điểm. Kiến trúc và thiết kế cảnh quan có mức chuẩn thấp nhất, 20,01 điểm.

Điểm chuẩn Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật 2026.

10. Trường Quản trị và Kinh doanh: 19-20,75 điểm

Trường Quản trị và Kinh doanh có điểm chuẩn từ 19 đến 20,75 điểm.

Marketing và Truyền thông dẫn đầu với 20,75 điểm, tiếp đến là Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ với 19,5 điểm.

Điểm chuẩn Trường Quản trị và Kinh doanh 2026.

Các ngành Quản trị và An ninh, Quản trị An ninh phi truyền thống, Quản trị Nhân lực và Nhân tài và Quản trị dịch vụ khách hàng và chăm sóc sức khỏe cùng lấy 19 điểm.

11. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026 dao động 19 - 25,5. Trong đó, ngành Truyền thông đa phương tiện và Lịch sử có đầu vào cao nhất là 25,5 điểm. Điểm chuẩn 19 điểm thuộc các ngành Khoa học quản lý, Tôn giáo học (khổi C00 là 20,5 điểm).

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn 2026.

12. Trường Đại học Luật

Năm 2026, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy mức điểm chuẩn quanh ngưỡng 24,50-24,83. Cao nhất là ngành Luật kinh tế với điểm chuẩn 24,83.

Điểm chuẩn Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026.