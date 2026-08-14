Ông Trump tuyên bố áp thuế lên tới 100% với máy bay không người lái

(VTC News) -

Hôm 13/8 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối với một số loại máy bay không người lái (UAV) và linh kiện UAV nhập khẩu, viện dẫn lý do bảo vệ an ninh quốc gia và thúc đẩy sản xuất trong nước.

Cụ thể, mức thuế 100% áp dụng đối với việc nhập khẩu một số hệ thống máy bay không người lái nhất định, bao gồm cả những hệ thống có trọng lượng cất cánh hơn 25 kg và có khả năng phục vụ an ninh quốc gia như thiết bị chụp ảnh nhiệt và trạm kết nối. Những loại máy bay không người lái cỡ nhỏ phải chịu thuế suất 25%.

Máy bay không người lái cỡ nhỏ. (Ảnh: ST FILE)

Ngoài ra, Mỹ áp thuế 15% đối với UAV và linh kiện UAV nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), Thụy Sĩ, Liechtenstein, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). UAV nhập khẩu từ Anh sẽ chịu mức thuế 10%.

Nhà Trắng thông tin thêm biện pháp thuế mới nhằm “khuyến khích tăng cường sản xuất” máy bay không người lái và linh kiện của chúng ở trong nước, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài.

Những mức thuế này sẽ có hiệu lực sau 21 ngày. Đối với những linh kiện UAV không thuộc nhóm đặc biệt nhạy cảm, mức thuế sẽ có hiệu lực 180 ngày sau khi sắc lệnh được ký.

Theo một số nghiên cứu, trong những năm gần đây, công ty Da-Jiang Innovations (DJI) của Trung Quốc, được thành lập năm 2006 chiếm hơn 2/3 thị trường máy bay không người trên lái toàn cầu.

Tuần trước, Trung Quốc tuyên bố hạn chế xuất khẩu máy bay không người lái sang Mỹ và đưa 6 công ty vào danh sách đen để đáp trả lệnh trừng phạt thương mại do Washington áp đặt liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức và an ninh quốc gia. Động thái này diễn ra vài ngày sau khi Mỹ áp đặt thuế quan mới đối với Trung Quốc và 59 quốc gia khác.

Cùng thời điểm, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ (USCIT) ra phán quyết khẳng định Tổng thống Trump có thẩm quyền chấm dứt chính sách miễn thuế đối với những kiện hàng giá trị thấp nhập khẩu vào Mỹ, qua đó bác đơn kiện phản đối quyết định này.