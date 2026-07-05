Cận cảnh depot đường sắt Bến Thành - Cần Giờ trước ngày thi công

UBND TP.HCM phê duyệt phương án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dài khoảng 54 km, tổng mức đầu tư hơn 102.000 tỷ đồng đã được UBND TP.HCM phê duyệt phương án tuyến. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Vingroup) đề xuất đầu tư, dự kiến vận hành thương mại vào cuối năm 2028.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, tại khu vực Cần Giờ và dọc tuyến đường Rừng Sác, nhiều máy móc, thiết bị cơ giới đã được tập kết tại các vị trí chuẩn bị triển khai dự án.
Cần cẩu, xe chuyên dụng cùng nhiều thiết bị phục vụ thi công đã được huy động tại nhiều vị trí, cho thấy dự án đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thực địa sau lễ động thổ diễn ra vào tháng 12/2025.
Đáng chú ý, tại khu vực dự kiến xây dựng depot Cần Giờ rộng khoảng 39 ha, hàng loạt thiết bị cơ giới cỡ lớn đã được huy động. Nổi bật là gần 10 máy khoan cọc nhồi bánh xích cùng nhiều phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác xử lý nền móng.
Bảng thông tin dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ đã được lắp đặt trước cổng công trường. Depot Cần Giờ là một trong những hạng mục quan trọng nhất của toàn tuyến, đảm nhận chức năng tập kết, bảo dưỡng, sửa chữa các đoàn tàu và bố trí Trung tâm điều hành khai thác (OCC), phục vụ công tác quản lý, vận hành tuyến đường sắt trong tương lai.
Tại điểm đầu tuyến và nhiều vị trí dọc đường Rừng Sác, các mũi khoan khảo sát địa chất đang được triển khai nhằm đánh giá điều kiện nền đất, phục vụ hoàn thiện giải pháp kỹ thuật, trong đó có các đoạn đi ngầm qua khu vực trung tâm TP.HCM.
Theo phương án được phê duyệt, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ bắt đầu từ ga Bến Thành và kết thúc tại depot Cần Giờ. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng hai nhà ga gồm Bến Thành và Cần Giờ, cùng depot và Trung tâm điều hành khai thác (OCC) đặt tại Cần Giờ.
Từ ga Bến Thành, tuyến đường sắt đi qua các trục Ký Con, Vĩnh Khánh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng; vượt sông Rạch Đĩa sang Nhà Bè, tiếp tục vượt sông Soài Rạp đến Bình Khánh, bám theo hành lang cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác trước khi đến Cần Giờ.
Theo quy hoạch, tuyến đường sắt chỉ đi qua vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, không đi vào vùng lõi rừng ngập mặn nhằm hạn chế tác động đến hệ sinh thái.
Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ cũng là một trong 7 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm của TP.HCM, góp phần hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành khoảng 200 km đường sắt đô thị vào năm 2030. Trong hình là đơn vị thi công thực hiện khoan địa chất tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ.
Tuyến được thiết kế với tốc độ tối đa dự kiến 350 km/h. Khi đưa vào khai thác, thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ dự kiến chỉ còn khoảng 13 phút, góp phần tăng cường kết nối khu vực phía Nam thành phố, giảm áp lực cho giao thông đường bộ và mở rộng không gian phát triển đô thị.
Dọc theo hướng tuyến, dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho khu vực Cần Giờ, nơi đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn, trong đó có khu đô thị Vinhomes Green Paradise rộng gần 2.900 ha.
Cùng với tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, TP.HCM đang triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm khác như đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Các công trình này được kỳ vọng sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ và khu vực Đông Nam Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, vận tải hành khách và hàng hóa trong thời gian tới.
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