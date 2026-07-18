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Xuất bản ngày 18/07/2026 07:22 AM
Xuất bản ngày 18/07/2026 07:22 AM

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 18/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại Doji và nhiều thương hiệu khác trong nước hôm nay 18/7/2026.

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ khoảng 0,01% là các tạp chất hoặc kim loại khác. Trên thị trường, loại vàng này còn được gọi là vàng 24K, vàng ta hoặc vàng ròng.

Đặc điểm của vàng 9999

Với tỷ lệ vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng ánh kim đậm, bề mặt sáng bóng và có khả năng giữ giá tốt theo thời gian.

Tuy nhiên, đặc tính vốn có của vàng nguyên chất là khá mềm và dẻo, vì vậy sản phẩm dễ bị trầy xước hoặc biến dạng nếu chịu va đập hay tác động lực lớn. Vì lý do này, vàng 9999 ít được sử dụng để chế tác các mẫu trang sức cầu kỳ, nhiều chi tiết hoặc cần độ bền cơ học cao.

Trên thị trường hiện nay, vàng 9999 phổ biến nhất dưới các dạng vàng miếng, vàng thỏi và nhẫn tròn trơn.

Vàng 9999 có màu vàng ánh kim đậm. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng 9999 có màu vàng ánh kim đậm. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 18/7/2026

Lúc 7h sáng nay (18/7/2026), giá vàng 9999 tại Doji được niêm yết dao động trong khoảng 13,1 - 14,66 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tùy loại.

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Doji cập nhật lúc 7h00 ngày 18/7/2026:

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC

14.360.000

14.660.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.250.000

14.650.000

đồng/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

13.100.000

13.300.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.600.000

14.100.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 7h ngày 18/7/2026

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.360.000

14.660.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.360.000

14.620.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.210.000

14.560.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.210.000

14.570.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.910.000

14.360.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.360.000

14.660.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.150.000

14.550.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.150.000

14.550.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.920.000

14.320.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.360.000

14.660.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.250.000

14.650.000

đồng/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

13.100.000

13.300.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.600.000

14.100.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng SJC

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.230.000

14.630.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.230.000

14.630.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.230.000

14.630.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

14.030.000

14.530.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

14.230.000

14.630.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

14.130.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

14.030.000

14.530.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.360.000

14.660.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.300.000

14.660.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.200.000

14.560.000

đồng/chỉ

Thần Tài Phú Quý 999.9

14.200.000

14.560.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.950.000

14.450.000

đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

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