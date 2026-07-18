Giá vàng 9999 Doji hôm nay 18/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ khoảng 0,01% là các tạp chất hoặc kim loại khác. Trên thị trường, loại vàng này còn được gọi là vàng 24K, vàng ta hoặc vàng ròng.
Đặc điểm của vàng 9999
Với tỷ lệ vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng ánh kim đậm, bề mặt sáng bóng và có khả năng giữ giá tốt theo thời gian.
Tuy nhiên, đặc tính vốn có của vàng nguyên chất là khá mềm và dẻo, vì vậy sản phẩm dễ bị trầy xước hoặc biến dạng nếu chịu va đập hay tác động lực lớn. Vì lý do này, vàng 9999 ít được sử dụng để chế tác các mẫu trang sức cầu kỳ, nhiều chi tiết hoặc cần độ bền cơ học cao.
Trên thị trường hiện nay, vàng 9999 phổ biến nhất dưới các dạng vàng miếng, vàng thỏi và nhẫn tròn trơn.
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 18/7/2026
Lúc 7h sáng nay (18/7/2026), giá vàng 9999 tại Doji được niêm yết dao động trong khoảng 13,1 - 14,66 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tùy loại.
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Doji cập nhật lúc 7h00 ngày 18/7/2026:
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC
14.360.000
14.660.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.250.000
14.650.000
đồng/chỉ
Nguyên Liệu 99.99
13.100.000
13.300.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
13.600.000
14.100.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 7h ngày 18/7/2026
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.360.000
14.660.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.360.000
14.620.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.210.000
14.560.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.210.000
14.570.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.910.000
14.360.000
đồng/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
14.360.000
14.660.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.150.000
14.550.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.150.000
14.550.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.920.000
14.320.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng miếng SJC
14.360.000
14.660.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.250.000
14.650.000
đồng/chỉ
Nguyên Liệu 99.99
13.100.000
13.300.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
13.600.000
14.100.000
đồng/chỉ
Bảo Tin Minh Châu
Vàng miếng SJC
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.230.000
14.630.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.230.000
14.630.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.230.000
14.630.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
14.030.000
14.530.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
14.230.000
14.630.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
14.130.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
14.030.000
14.530.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
14.360.000
14.660.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.300.000
14.660.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.200.000
14.560.000
đồng/chỉ
Thần Tài Phú Quý 999.9
14.200.000
14.560.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
13.950.000
14.450.000
đồng/chỉ
* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.
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