Hai du khách bẻ hơn 10kg san hô ở biển Nha Trang bị phạt 25 triệu/người
Hai nam du khách bị lập biên bản sau khi bẻ hơn 10kg san hô tại khu vực biển Hòn Chồng mang về làm đồ lưu niệm, mỗi người bị xử phạt khoảng 25 triệu đồng.
Những sườn núi bị xé toạc sau trận lũ quét kinh hoàng ở Lai Châu
Sau trận lũ quét kinh hoàng, nhiều sườn núi ở xã Mường Than (Lai Châu) xuất hiện những vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.
Tai nạn 5 người chết tại trại chăn nuôi: Sức khỏe 2 nạn nhân bị thương ra sao?
Sau khi được sơ cứu ban đầu, 2 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động tại trại chăn nuôi ở Thanh Hóa được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị.
Tai nạn ở trại nuôi lợn làm 5 người chết: Phó Chủ tịch Thanh Hóa chỉ đạo 'nóng'
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát toàn diện hoạt động của trang trại nơi xảy ra tai nạn.
'Của cải mất hết rồi, giờ tôi chỉ mong tìm được mẹ'
2 ngày sau trận lũ quét kinh hoàng ở Mường Than (Lai Châu), nhiều gia đình vẫn mòn mỏi tìm kiếm người thân giữa đống đổ nát, nỗi đau mất mát vẫn bao trùm vùng tâm lũ.
Tái chiến Iran, ông Trump chơi canh bạc tất tay trước bầu cử
Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh tái khởi động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, sau khi cho rằng bản ghi nhớ ký ngày 17/6 không còn hiệu lực.
Vietlott 19/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 19/7/2026 - Xổ số Mega 6/45
(VTC News) - Vietlott 19/7, Vietlott Mega 6/45 19/7, trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 19/7/2026, xổ số Mega 6/45 19/7, xổ số Vietlott 19/7.
XSMB 19/7 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 19/7/2026
(VTC News) - XSMB 19/7/2026, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, chủ nhật ngày 19/7 được cập nhật trực tiếp lúc 18h15. Theo dõi XS miền Bắc hôm nay mới, chính xác.
Người đàn ông Lai Châu lái máy cày mở đường cứu nạn giữa vùng lũ dữ
Giữa tâm lũ Mường Than, anh Phan Văn Hoan (ở Lai Châu) lái chiếc máy cày của gia đình mở đường, chở lực lượng cứu hộ và hỗ trợ người dân vượt vùng nước xiết.
Việt Nam giành 2 HCV Olympic Toán quốc tế 2026, xếp thứ 5 thế giới
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