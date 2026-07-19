'Của cải mất hết rồi, giờ tôi chỉ mong tìm được mẹ'

Anh N.T.H. là một trong những người may mắn được cứu sống sau nhiều giờ mắc kẹt giữa dòng lũ, nhưng vợ và các con của anh đã bị nước cuốn ngay trước mắt. Anh kể, rạng sáng 17/7, khi cả gia đình phát hiện nước tràn vào nhà và tìm cách thoát thân thì dòng lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ về quá nhanh, đánh sập căn nhà.