XSMB 19/7 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 19/7/2026

Kết quả KQXS miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 19/7/2026

XS miền Bắc 19/7. KQXSMB ngày 19/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Thái Bình. Kết quả xổ số hôm nay 19/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 19/7 - Kết quả xổ số miền Bắc mới nhất hôm nay

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KQXS miền Bắc ngày 18/7/2026, XS miền Bắc thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Nam Định (XSND).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/7/2026.

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KQXSMB ngày 17/7/2026, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hải Phòng (XSHP).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/7/2026.

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KQXS miền Bắc ngày 16/7/2026, XS miền Bắc thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/7/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

- Thứ Hai: XSMB sẽ được tổ chức quay thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Kỳ mở thưởng sẽ do Quảng Ninh (XSQN) thực hiện.

- Thứ Tư: Sẽ đến lượt Bắc Ninh (XSBN) công bố kết quả quay số.

- Thứ Năm: Hà Nội (XSHN) sẽ tiếp tục là đơn vị mở thưởng.

- Thứ Sáu: Hải Phòng (XSHP) sẽ tiến hành quay số theo lịch.

- Thứ Bảy: Kết quả sẽ được công bố bởi Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình (XSTB) sẽ thực hiện kỳ quay thưởng cuối tuần.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

Khi trúng xổ số miền Bắc, người chơi cần mang tờ vé hợp lệ đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành để làm thủ tục nhận thưởng. Vé phải còn nguyên trạng, không rách, tẩy xóa, chắp vá và được lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị.

Đối với giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần giá trị giải thưởng theo quy định hiện hành.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để thuận tiện cho việc theo dõi, xổ số ba miền được tổ chức quay thưởng theo khung giờ cố định mỗi ngày. Người chơi có thể tham khảo lịch quay như sau:

- Xổ số miền Nam (XSMN): Quay số từ 16h15 - 16h35.

- Xổ số miền Trung (XSMT): Mở thưởng trong khoảng 17h15 - 17h35, kết quả được công bố ngay sau khi quay.

- Xổ số miền Bắc (XSMB): Tiến hành quay từ 18h15 - 18h35, là kỳ mở thưởng cuối cùng trong ngày.

Lưu ý: Khi tra cứu kết quả, hãy đối chiếu đúng khu vực và đài phát hành tờ vé. Mỗi vé chỉ có giá trị so với kết quả của chính đài đã phát hành, không đối chiếu chéo giữa các miền.

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