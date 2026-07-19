XSMT 19/7 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 19/7/2026

Trực tiếp kết quả XSMT hôm nay chủ nhật ngày 19/7/2026

Xem ngay xổ số miền Trung hôm nay ngày 19/7/2026 được quay vào lúc 17h15. Kết quả XSMT trực tiếp với các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

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Lịch mở thưởng xổ số miền Trung

- Thứ Hai: Kỳ quay XSMT sẽ được tổ chức tại Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ là hai địa phương thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: Đến lượt Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ công bố kết quả.

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ cùng tiến hành quay số.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT sẽ được mở tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Các đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ đồng loạt quay thưởng.

- Chủ Nhật: Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ thực hiện kỳ mở thưởng cuối tuần.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể làm thủ tục nhận giải tại Công ty xổ số kiến thiết phát hành hoặc đại lý được ủy quyền tùy theo nhu cầu.

- Nhận thưởng tại đại lý sẽ giúp tiết kiệm thời gian, nhưng người nhận giải cần thanh toán phí đổi thưởng, thường từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy từng đơn vị.

- Nếu lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người trúng sẽ nhận đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế (nếu có) và không phát sinh phí đổi thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng

Vé xổ số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá thời hạn nêu trên, những vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng theo quy định chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của người trúng thưởng, tuy nhiên Công ty xổ số kiến thiết sẽ hoàn tất các thủ tục trả thưởng trong thời gian sớm nhất để thanh toán giải thưởng cho người trúng thưởng.

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